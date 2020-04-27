Аист 4 часа шел Крестным ходом рядом с верующими, преодолев расстояние в 12 километров

Аист прошел Крестным ходом от Могилёва до Белыничей с чудотворной иконой Божьей Матери – Белынической. Вместе с верующими птица пешком преодолела 12 километров.

Как пишут очевидцы, если птица отставала, то подлетала до хоругвий, и затем снова шла.

«Все попытки «уговорить» аиста отдохнуть, или с заходом солнца вернуться, были тщетными. Он шел и шел, не боясь ни людей, ни проезжающих машин и фур. Так продолжалось более 4 часов», — сообщают очевидцы.

Сопровождающая машина ГАИ несколько раз задерживала движение транспорта, чтобы автомобили случайно не сбили «крылатого подвижника», пишет издание «Международная жизнь». Чтобы открыть движение птицу приходилось упрашивать перейти или хотя бы перелететь на безопасную обочину и продолжать Ход на обочине.

«На последнем привале в лесу (за 2 км до города) он внимательно выслушал молитвы и пасхальные песнопения стоя, окружённый людьми, затем подошел прямо к Иконе Божией Матери поклонился и «приложился» клювиком к Образу. А после привала продолжил свой Крестный ход далее до конца. Вот такой нам урок бесконечной преданности и доверия Богу и Его Пречистой Матери преподала нам эта смелая птица. «Всякое дыхание и тварь да хвалит Господа! слава, слава Ему во веки!!!», — написали очевидцы события в социальных сетях.

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