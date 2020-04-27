Минздрав рассказал почему выселяют студентов из общежития БНТУ

Минздрав сообщил о ситуации с выселением студентов из общежития Белорусского национального технического университета. Информация появилась на канале ведомства.

Студентов БНТУ, проживающих в общежитии №6 БНТУ на улице Якуба Коласа, 26 в Минске перевели на дистанционную форму обучения вскоре после регистрации первого случая коронавирусной инфекции. Был введен запрет на посещение проживающих.

Сотрудники санэпидслужбы провели работу по установлению контактных лиц и дезинфицировали помещения. Студентов обследовали врачи поликлиники №33. У тех, кто контактировал с заболевшими, возьмут тесты на COVID-19.

Из сообщения Минздрава следует, что планировка общежития не позволяет обеспечить полную самоизоляцию, поскольку в здании расположены общие душевые, санитарные узлы и кухни. По этой причине было принято решение перевести студентов с заболевших COVID-19 в бессимптомной форме в общежитие №17, блочная планировка которого позволит обеспечить необходимые условия для самоизоляции и минимизировать контакты.

Отмечается, что в случае появления симптомов COVID-19 у кого-то из студентов, его госпитализируют.

В рамках подготовки к заселению студентов в общежитие №17 введен временный запрет на посещение и выход учащихся за пределы общежития. В здании работает медицинский пост, планируется организовать централизованное питание.

Минздрав также подчеркивает, что студенты, ранее проживавшие в общежитии №17, не останутся без жилья. Для предоставления мест в других общежитиях университета они могут обратиться в администрацию.

Что произошло в Витебске и области за неделю

Министерство образования гневно и неуклюже ответило учителям, обратившимся с открытым письмом

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

Как прошел субботник в Витебской области

Врачи Витебска и Витебской области написали открытое письмо благодарности

В специальный микроскоп Минздрав увидел снижение заболеваемости пневмониями в Витебске?