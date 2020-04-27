Работники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры в Новополоцке

Вечером 26 апреля работники МЧС спасли 55-летнего мужчину из горящей квартиры в Новополоцке. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС. Квартира горела в дома на улице Дружбы.
Спасенный мужчина с отравлением продуктами горения госпитализирован в учреждение здравоохранения.
В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается.
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