Работники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры в Новополоцке

Вечером 26 апреля работники МЧС спасли 55-летнего мужчину из горящей квартиры в Новополоцке. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС. Квартира горела в дома на улице Дружбы.

Спасенный мужчина с отравлением продуктами горения госпитализирован в учреждение здравоохранения.

В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается.

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