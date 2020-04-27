Социальные и трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 мая

Некоторые виды пенсий увеличатся в Беларуси с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ). Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси изменится с 1 мая согласно постановлению Минтруда и соцзащиты № 38 от 23 апреля 2020 года и составит 246,78 рубля.

Напомним, что бюджет прожиточного минимума — стоимость минимального набора благ и услуг, необходимых человеку для жизни и сохранения здоровья.

Данная величина непосредственно влияет на расчет большинства социальных выплат, пособий. Таким образом, соразмерно росту БПМ увеличатся минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, надбавки и повышения к пенсиям некоторым категориям лиц, а также пособия по уходу за инвалидами I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

С 1 мая минимальный размер пенсии по возрасту составит 61,7 рубля (25% от БПМ), причем это без учета доплаты в 20% средней зарплаты.

Также будут увеличены размеры доплат к пенсиям: для неработающих пенсионеров 75 лет — до 46,27 рубля, а для тех, кто достиг 80 лет, — 61,70 рубля.

Размеры других социальных пенсий установлены следующие:

инвалидам I группы (в том числе инвалидам с детства) — 271,46 рубля (110% от БПМ);

инвалидам с детства II группы — 234,44 рубля (95% от БПМ);

инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца — 209,76 рубля (85% от БПМ);

инвалидам III группы — 185,09 (75% от БПМ);

детям-инвалидам (до 18 лет при различной степени утраты здоровья) — от 197,42 (80% от БПМ) до 271,46 рубля (110% от БПМ).

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