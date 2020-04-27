Эпидемия в Бешенковичах прошла полностью? Новых случаев COVID-19 не регистрировали 4 дня

Бешенковичи, ставшие печально известными на всю страну в связи со вспышкой коронавириуса, кажется, полностью справились с эпидемией. Там нет спада заболеваемости, как это обычно бывает при эпидемиях. Всегда эпидемии проходят 4 стадии: рост, «плато», спад, прекращение эпидемии.

В Бешенковичах все по-другому, здесь всего 2 стадии: рост, прекращение.

То есть нет «плато», когда ежесуточно заболевает примерно одинаковое количество людей, прирост стабилен. В Бешенковичах никто не заболел за 4 для плюс 2 выходных (выходные учитывать не будем, могли ведь не обновлять информацию на сайте). Но за 4 будних дня не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19… С 22 по 25 апреля данные о количестве зарегистрированных случаев коронавируса не меняется: 30 человек. То есть прироста новых случаев нет вообще.

Мы считаем, что это полная победа. В ВОЗ должны заинтересоваться методиками моментального прекращения эпидемии.

А тем временем в стране ежесуточно устанавливаются все новые рекорды заболеваемости.

Несмотря на резкое прекращение эпидемии в отдельно взятом Бешенковичском районе, финансовая помощь районной больнице все же нужна. На сайте исполкома размещена информация о благотворительном счете, указаны реквизиты, на которые необходимо направлять деньги.

Учреждением здравоохранения «Бешенковичская центральная районная больница» в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и принятием дополнительных мероприятий для борьбы с коронавирусом COVID-19 открыт благотворительный счет.

Реквизиты:

филиал 215 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Орша, ул. Ленина, 81

Расчетный счёт(IBAN):

BY38AKBB36423110019232200000

БИК AKBBBY21215

УНН 300194206

ОКПО 02014325

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