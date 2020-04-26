Что произошло в Витебске и области за неделю

Коронавирус

Двое суток подряд в Беларуси устанавливается новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 10463 человек. Об этом сообщил сегодня Минздрав Беларуси.

Суточный рост стал рекордным с начала эпидемии и составил 873 человека.

Днем ранее суточный рост тоже был рекордным и составил 817 человек.

Таким образом, эпидемия стремительно набирает обороты в Беларуси.

Этому способствует проведение массовых религиозных праздников и общественных работ на фоне полного игнорирования мер безопасности. Смотрите в нашем мини-отчете как вчера проходил всебелорусский субботник в Витебской области, в котором приняли участие 2,3 миллиона белорусов. Сотни тысяч детей ходят в школы, а Минобр не желает проводить онлайн-уроки школьникам, которые вняли призывам «оставайтесь дома!» и ушли на самоизоляцию. Навязывая свою волю обществу, Минобр усиливает давление на учителей.

21 апреля за одни сутки в Витебской области выявлен 241 случай пневмонии (из них 148 — в Витебске). Ежедневный прирост количества заболевших примерно на этом уровне держится уже неделю.

В область поступила и первая партия экспресс-тестов на выявление коронавируса.

На протяжении нескольких последних дней заболеваемость пневмониями в Витебске идет на снижение. Об этом в пятницу, 23 апреля, на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Витебчанка, которая первой в Беларуси заболела и затем излечилась от коронавируса, рассказала как это было.

В это непростое время в учреждения здравоохранения помощь начала поступать как со стороны населения, так и тех, кто занят частным бизнесом. Бизнесмен из Витебска оказал поддержку Лепельской ЦРБ. Приятно осознавать, что откликаются бизнесмены, не смотря на сложную ситуацию в их деятельности.

Экономика, бизнес, строительство

В Беларуси сегодня проходит ежегодный республиканский субботник. В субботнике, по предварительным данным, приняли участие 2,3 млн белорусов, собрано порядка Br8,7 млн, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране президент Александр Лукашенко не стал отменять массовые мероприятия по всей Беларуси. Белорусский лидер вместе с сыном Николаем сегодня высаживает лес в Петриковском районе Гомельской области, на юге страны.

Как прошел субботник в Витебской области.

Управление Россельхознадзора по Самарской области сообщило, что в отношении продукции нескольких белорусских производителей вводится усиленный лабораторный контроль.

Речь идет о молочных продуктах ОАО «Молоко» г. Витебск, где в молоке концентрированном обезжиренном были обнаружены БГКП и сульфаниламиды (сульфаметазин).

С 24 апреля будет закрыто движение в районе реконструируемого моста в Полоцке. Об этом сообщили в райисполкоме города.

Мера связана с тем, что началось строительство кольцевой развязки на перекрестке проспекта Ф.Скорины, улицы Успенской и улицы Юбилейной. В этом месте движение будет закрыто.

Происшествия, криминал

УВД Витебского облисполкома сообщало, что из-за совершения противоправных действий в витебском магазине «Хит» по ул Ленинградской, 223 разыскивается мужчина. Противоправные действия были совершены 17.04.2020. Что именно совершил мужчина, не уточняется.

Милиция Витебска разыскивала, подозреваемых в хищении беспроводных наушников в магазине «Пятый элемент» в ТЦ «Марко-сити».

Установлены личности парня и девушки, которые совершили хищение наушников в магазине «Пятый элемент» в ТЦ «Марко-сити». С момента совершения правонарушения прошло менее суток.

В Оршанском районе слесарь похищал продукцию со своего сельхозпредприятия. Как установили правоохранители, на своем велосипеде в мешках злоумышленник вывез с фермы центнер заменителя молока, почти полтонны комбикорма и свыше 170 кг муки