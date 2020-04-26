Подозреваемые в хищении наушников в «Пятом элементе» сами явились в милицию

Установлены личности парня и девушки, которые совершили хищение наушников в магазине «Пятый элемент» в ТЦ «Марко-сити». С момента совершения правонарушения прошло менее суток.

Как сообщили в МВД, из публикаций в интернете молодые люди узнали, что их разыскивают, после чего сами пришли в милицию.

В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Следует отметить, что правонарушителям в городе все сложнее оставаться безнаказанными по причине того, что растет количество камер, повышается эффективность работы с данными и медиа. Безусловно, сами по себе технологические инновации были бы бесполезны без высокого профессионализма сотрудников милиции. Развитие медиа и социальных сетей делает практически невозможным спрятаться от правосудия.

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