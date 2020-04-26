Лукашенко рассказал про господдержку экономики: Денег никто не даст

Лукашенко сегодня рассказал, чем господдержка экономики в Беларуси в условиях эпидемии COVID-19 отличается от мер, принимаемых других странах. Так, если мировые правительства раздают деньги гражданам и бизнесу, и прощают кредиты, то в Беларуси декоративным мерам.

«Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Если вы будете сидеть: «Вот пандемия, дайте нам денег»… Никто не даст — это похоронить деньги», — заявил сегодня Лукашенко, обращаясь к председателю Гомельского облисполкома Геннадию Соловью.

Даже государственным предприятиями не стоит рассчитывать на финансовую поддержку. Зато руководство страны готово помочь советом.

«Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям — начиная от фарфорового завода и заканчивая «Гомсельмашем». Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь», — обнадежил Александр Лукашенко.

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