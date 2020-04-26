Фургон перевернулся после столкновения с легковушкой под Витебском

Водитель легковушки пострадал при столкновении с фургоном в Витебском районе, сообщили в областной ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 26 апреля на 252-м километре трассы М3 Минск — Витебск. На перекрестке столкнулись Mitsubishi Carisma и грузовик ГАЗ. От удара грузовой автомобиль перевернулся, а легковой — сильно поврежден.

В результате аварии 21-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, сообщили в областной ГАИ.



Причины ДТП устанавливают сотрудники госавтоинспеции.



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