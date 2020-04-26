Фургон перевернулся после столкновения с легковушкой под Витебском Водитель легковушки пострадал при столкновении с фургоном в Витебском районе, сообщили в областной ГАИ. Фото: ГАИ Фото: ГАИ Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 26 апреля на 252-м километре трассы М3 Минск — Витебск. На перекрестке столкнулись Mitsubishi Carisma и грузовик ГАЗ. От удара грузовой автомобиль перевернулся, а легковой — сильно поврежден. В результате аварии 21-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, сообщили в областной ГАИ. Причины ДТП устанавливают сотрудники госавтоинспеции. Министерство образования гневно и неуклюже ответило учителям, обратившимся с открытым письмом ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве Министерство образования гневно и неуклюже ответило учителям, обратившимся с открытым письмом В специальный микроскоп Минздрав увидел снижение заболеваемости пневмониями в Витебске? Врачи Витебска и Витебской области написали открытое письмо благодарности