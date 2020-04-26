В общежитии БНТУ введен карантин

Среди студентов Белорусского национального технического университета, проживающих в общежитии №6 БНТУ (адрес г. Минск, ул. Я. Коласа, 26) были зарегистрированы случаи инфекции COVID-19. После регистрации первого случая, руководством университета было принято решение о переводе студентов, проживающих данном в общежитии на дистанционную форму обучения. Введен запрет на посещение проживающих, сообщает Минздрав.

В целях предупреждения распространения инфекции COVID-19 среди проживающих, специалистами санитарно-эпидемиологической службой города Минска был реализован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проведена работа по установлению контактных лиц — тесно общавшиеся с заболевшими по месту проживания, учебы и совместному общению. Организована и проведена дезинфекция в местах проживания студентов, у которых подтверждена инфекция, а также мест общего пользования — душевые, санитарные узлы, лестничные марши и т.д. Проведено обследование студентов врачами городской поликлиники №33. У контактных лиц также будут взяты тесты на коронавирусную инфекцию.

В данном общежитии, в связи с архитектурно-планировочными решениями (общие душевые, санитарные узлы, кухни), обеспечить полную самоизоляцию не представляется возможным. Руководством университета, совместно с представителями санэпидслужбы, принято решение о переводе студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие №17. Данное здание является общежитием блочного типа и проживание в нем позволит обеспечить условия для самоизоляции и минимизировать контакты. В случае, если у кого-то из проживающих проявятся клинические признаки COVID-19, студент будет госпитализирован в учреждение здравоохранения

В рамках подготовки к заселению студентов в общежитие №17 разработаны и реализованы необходимые противоэпидемические мероприятия. На некоторое время введен запрет на посещение и выход студентов за пределы общежития. На первом этаже общежития уже организована работа медицинского поста. Питание также предполагается организовать централизовано.

Как отмечено на сайте БНТУ: напоминаем, что студенты, которые ранее проживали в общежитии №17 — никто не останется без места проживания! Студенты могут обратиться в студенческий городок для предоставления мест в других общежитиях университета.

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