Лукашенко еще 2 месяца назад предвидел мировой кризис из-за коронавируса

Александр Лукашенко еще два месяц назад прогнозировал чем обернется что после пандемии произойдет падение мировой экономики. Об этом он заявил сегодня во время посещения Наровлянского района.

Сегодня он сказал, что крупные экономики мира смогут выжить, но остальные будут поставлены на колени.

«То ли еще будет, и где будем мы после этой беды. Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад«, — признался Лукашенко жителям Наровли.

Он стал рассуждать о судьба мировой экономики и о последствиях остановки мировой жкономики.

«Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется? Тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы — газ, нефть и прочее. Или тот же Китай, который обладает экономической мощью. А остальные где будут?» — задался вопросом глава государства.

Он считает, что последствия могут привести к возникновению сильной зависимости, фактически подчинению небогатых стран богатым и сильным государствам.

«Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать», — резюмировал белорусский лидер.

По его словам, вирус изменил мир.

Глава государства отметил, что даже богатые европейцы сейчас уже начали отменять карантинные меры, несмотря на то что вопрос с пандемией COVID-19 не снят с повестки дня.

«Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие, и, наверное, мир изменится», — считает Лукашенко.

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