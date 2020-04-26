Президент Литвы: Лукашенко не нужна помощь Литвы в борьбе связи с коронавирусом

Александр Лукашенко не выразил желания получить помощь в борьбе с распространением коронавируса, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.

«Моей целью было узнать, есть ли какие-то способы помочь белорусской стороне легче справиться с угрозой коронавируса, мы готовы это сделать как советами, так средствами», – заявил глава литовского государства в пятницу.

Александр Лукашенко не выразил заинтересованности получении помощи от Литвы.

«Во время беседы президент просто поблагодарил за это, но не изъявлял конкретного желания получить помощь того или иного рода», – сообщил президент Науседа.

В четверг состоялся первый телефонный разговор Лукашенко и Науседы. По словам президента Литвы, подход Беларуси к пандемии изменился. Об этом на прошлой неделе писал портал Delfi.

«На самом деле я считаю, что подход к коронавирусу как к угрозе общественному здоровью действительно ощущается, и стал более строгим, чем это было некоторое время назад. Предприняты определенные меры, которые белорусский президент мне изложил. У меня нет оснований не верить статистике, поскольку я располагаю альтернативными статическими данными о заболеваниях и об их динамике», – заявили Науседа.

Напомним, статистика роста коронавируса в Беларуси ежедневно бьет рекорды.

Двое суток подряд в Беларуси устанавливается новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом

В специальный микроскоп Минздрав увидел снижение заболеваемости пневмониями в Витебске?

Трамп намерен уволить главу Минздрава из-за ошибок в борьбе с коронавирусом

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

Министерство образования гневно и неуклюже ответило учителям, обратившимся с открытым письмом

В Беларуси уже 10 463 заболевших COVID-19