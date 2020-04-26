Двое суток подряд в Беларуси устанавливается новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 10463 человек. Об этом сообщил сегодня Минздрав Беларуси.

Суточный рост стал рекордным с начала эпидемии и составил 873 человека.

Днем ранее суточный рост тоже был рекордным и составил 817 человек.

Таким образом, эпидемия стремительно набирает обороты в Беларуси.

Этому способствует проведение массовых религиозных праздников и общественных работ на фоне полного игнорирования мер безопасности. Смотрите в нашем мини-отчете как вчера проходил всебелорусский субботник в Витебской области, в котором приняли участие 2,3 миллиона белорусов. Сотни тысяч детей ходят в школы, а Минобр не желает проводить онлайн-уроки школьникам, которые вняли призывам «оставайтесь дома!» и ушли на самоизоляцию. Навязывая свою волю обществу, Минобр усиливает давление на учителей.

Очевидно, что в Беларуси ухудшается ситуация с распространением ОРВИ, опасных пневмоний, отягощенных коронавирусом. Ни о каком пике теперь речи идти не может, потому что пик предваряет замедление роста заболеваемости, а мы наблюдаем рекордный суточный прирост. Пик, обещанный на конец апреля, опять откладывается.

Напомним, что всего два дня назад на брифинге замминистра здравоохранения Елена Богдан радостно сообщила что на протяжении нескольких последних дней заболеваемость пневмониями в Витебске идет на снижение.

«Осторожно, но должна отметить, что по Витебску есть стабилизация ежедневно выявляемых случаев. И даже на протяжении нескольких последних дней мы видим снижение», — отметила Елена Богдан.

Именно так характеризовал ситуацию в Витебске 16 апреля министр Владимир Караник. Напомним его слова.

«Из положительных моментов мы видим в регионе существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями. Ситуация с острыми респираторными инфекциями также идет на спад», — заявил министр здравоохранения Владимир Караник 16 апреля.

На графике ниже отчетливо видно как выглядит спад коронавируса в Беларуси. По пневмониям Минздрав статистику не публикует.

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

Министерство образования гневно и неуклюже ответило учителям, обратившимся с открытым письмом

В Беларуси уже 10 463 заболевших COVID-19

В специальный микроскоп Минздрав увидел снижение заболеваемости пневмониями в Витебске?

«Помогите бедному коту!!! Третий день сидит на этом дереве!!!». Мы помогли, теперь ищем хозяев