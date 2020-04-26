Трамп намерен уволить главу Минздрава из-за ошибок в борьбе с коронавирусом

В Белом доме обсуждают возможность увольнения министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара по причине допущенных им просчетов в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают издания The Wall Street Journal (WSJ) и Politico со ссылкой на свои источники в аппарате Дональда Трампа.

Сразу шесть источников WSJ утверждают, что среди чиновников правительства США возросло разочарование работой министра здравоохранения. Отмечается, что опасения есть по поводу того, чтобы производить смену руководства Минздрава во время пика пандемии. При этом источники говорят, что президент США Трамп порой любит принимать неожиданные кадровые решения.

Президент Трамп недоволен ошибками Азара, который на ранних стадиях распространения коронавируса уверял Трампа в том, что вирус не несет большой угрозы для США.

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