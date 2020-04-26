В Беларуси уже 10 463 заболевших COVID-19

В Беларуси на 26 апреля зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7.1 процент от протестированных.

Выздоровели и выписаны 1 тыс. 695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147,5 тыс тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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