На 34-ую годовщину Чернобыля Лукашенко прилетел в Наровлю

Александр Лукашенко отправился в Наровлю, один из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов.

Выступая на небольшом митинге, от высказался о развитии чернобыльских земель.

«Мы договорились о том, что до ближайшего времени, до моего посещения 30-километровой зоны мы определимся, что же мы будем в заповедной зоне дополнительно производить (может еще 1-2 направления придумаем) или остановимся на существующих трех-четырёх. Если остановимся — мы поддержим эти направления и основные средства будем не распылять, а комплексно направлять, чтобы развивать здесь территории. Если решим, еще 1-2 направления развивать, то и их мы будем финансировать. Пришло время очень активно осваивать этот край. Я уже предложил, Брагин, Наровля, Хойники — подумать о создании многопрофильных объединений, холдингов», — сказал Александр Лукашенко.

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