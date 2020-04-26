Две машины сгорели при пожаре в одном из гаражных кооперативов Витебска

25 апреля горел гараж в ГПК № 15 Первомайского района Витебска. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 14-30. Подразделения МЧС, прибывшие не место, ликвидировали пожар.

В результате пожара в гараже повреждены кровля, имущество, закопчены стены и потолок, повреждены два легковых автомобиля находящихся в гараже. Причина пожара устанавливается.

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