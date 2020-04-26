Список памяти умерших от COVID-19 врачей опубликован в Росиии, туда включили и белорусов

Российские врачи опубликовали в Сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса. Кроме россиян в список включили трех граждан Беларуси.

Список памяти выложили в открытый доступ.

В нём пока 22 фамилии. Это врачи, фельдшеры Скорой, медсестры, санитарки, лаборанты. Все они имели диагноз «коронавирусная инфекция».

Почти всем медикам было 50-70 лет.

Авторы списка предлагают сохранить память об умерших в пандемию медицинских работниках. Поэтому в список включены также люди, которые заразились не на рабочем месте и имели сопутствующие заболевания.

«Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу тоже не будем», — сказано в комментарии.

Асратян Арпик Ашотовна, 69 лет, эпидемиолог, Москва, Сеченовский университет;

Байкова Людмила Владимировна, 64 года, старшая сестра отделения микрохирургии, ГКБ им. М. Е. Жадкевича (71 ГКБ), Москва;

Белошицкий Сергей Леонидович, 46 лет, анестезиолог-реаниматолог, Александровская больница, Санкт-Петербург;

Гончаров Николай Игоревич, 57 лет, кардиолог, Москва;

Давтян Светлана Валерьевна, 55 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург;

Демидов Игорь Юрьевич, 53 года, сосудистый хирург, Москва;

Евтеев Сергей Борисович, 48 лет, фельдшер скорой помощи, 33-я подстанция ССиНМП им А. С. Пучкова, Москва;

Кавалли Жан-Луи, зубной техник, ЕМС, Москва;

Капитанов Дмитрий Николаевич, 55 лет, оториноларинголог, НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, Москва;

Киселева Светлана Геннадьевна, 47 лет, медсестра, ГКБ № 1, Витебск (Беларусь);

Кузин Андрей Евгеньевич, 59 лет, врач-терапевт, больница РЖД, Тула;

Кузнецов Дмитрий Юрьевич, 47 лет, анестезиолог, Солнечногорск;

Куфтина Ольга Юрьевна, 65 лет, медицинская сестра, Лобненская центральная городская больница, Лобня, Московская область;

Липилин Василий, 50 лет, фельдшер СМП, Борисов (Беларусь);

Мороз Анна Андреевна, 29 лет, невролог, клиника «Рассвет», Москва;

Новоселов Виктор Серафимович, 73 года, врач-дерматовенеролог, Сеченовский университет;

Покопцев Юрий Валентинович, 54 года, реаниматолог, Лабинская ЦРБ, Кубань;

Старинский Максим Валерьевич, 56 лет, уролог, Госпиталь ветеранов войн № 3, Москва;

Тышко Мария Сергеевна, 30 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург;

Фиошин Владимир Иванович, 67 лет, рентгенолог, Ульяновская область, Карсунский район, Карсунская ЦРБ;

Шматко Наталья, 56 лет, медсестра, БСМП, Минск (Беларусь);

Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра, НИИ Скорой Помощи им. Джанелидзе, Санкт-Петербург.

Всех медиков, знающих о скончавшихся от коронавируса коллегах, просят заполнить специальную форму и прислать информацию, пишет Рамблер. Кто является инициатором акции пока неизвестно.

Напомним, что в Беларуси скрывается информация о врачах с COVID-19, которые умерли. На самом высшем уровне отрицается наличие смертности от коронавируса. Президент Лукашенко неоднократно заявлял, что от коронавируса никто не умер.

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

Министерство образования гневно и неуклюже ответило учителям, обратившимся с открытым письмом

«Помогите бедному коту!!! Третий день сидит на этом дереве!!!». Мы помогли, теперь ищем хозяев

Лукашенко вывел белорусов на субботник, несмотря на коронавирус

В специальный микроскоп Минздрав увидел снижение заболеваемости пневмониями в Витебске?

В Оршанском районе слесарь похищал продукцию сельхозпредприятия

Молоко из Витебска не прошло проверку Россельхознадзора