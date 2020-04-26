Список памяти умерших от COVID-19 врачей опубликован в Росиии, туда включили и белорусов

Российские врачи опубликовали в Сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса. Кроме россиян в список включили трех граждан Беларуси.
Список памяти выложили в открытый доступ.
В нём пока 22 фамилии. Это врачи, фельдшеры Скорой, медсестры, санитарки, лаборанты. Все они имели диагноз «коронавирусная инфекция».
Почти всем медикам было 50-70 лет.
Авторы списка предлагают сохранить память об умерших в пандемию медицинских работниках. Поэтому в список включены также люди, которые заразились не на рабочем месте и имели сопутствующие заболевания.
«Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу тоже не будем», — сказано в комментарии.
- Асратян Арпик Ашотовна, 69 лет, эпидемиолог, Москва, Сеченовский университет;
- Байкова Людмила Владимировна, 64 года, старшая сестра отделения микрохирургии, ГКБ им. М. Е. Жадкевича (71 ГКБ), Москва;
- Белошицкий Сергей Леонидович, 46 лет, анестезиолог-реаниматолог, Александровская больница, Санкт-Петербург;
- Гончаров Николай Игоревич, 57 лет, кардиолог, Москва;
- Давтян Светлана Валерьевна, 55 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург;
- Демидов Игорь Юрьевич, 53 года, сосудистый хирург, Москва;
- Евтеев Сергей Борисович, 48 лет, фельдшер скорой помощи, 33-я подстанция ССиНМП им А. С. Пучкова, Москва;
- Кавалли Жан-Луи, зубной техник, ЕМС, Москва;
- Капитанов Дмитрий Николаевич, 55 лет, оториноларинголог, НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, Москва;
- Киселева Светлана Геннадьевна, 47 лет, медсестра, ГКБ № 1, Витебск (Беларусь);
- Кузин Андрей Евгеньевич, 59 лет, врач-терапевт, больница РЖД, Тула;
- Кузнецов Дмитрий Юрьевич, 47 лет, анестезиолог, Солнечногорск;
- Куфтина Ольга Юрьевна, 65 лет, медицинская сестра, Лобненская центральная городская больница, Лобня, Московская область;
- Липилин Василий, 50 лет, фельдшер СМП, Борисов (Беларусь);
- Мороз Анна Андреевна, 29 лет, невролог, клиника «Рассвет», Москва;
- Новоселов Виктор Серафимович, 73 года, врач-дерматовенеролог, Сеченовский университет;
- Покопцев Юрий Валентинович, 54 года, реаниматолог, Лабинская ЦРБ, Кубань;
- Старинский Максим Валерьевич, 56 лет, уролог, Госпиталь ветеранов войн № 3, Москва;
- Тышко Мария Сергеевна, 30 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург;
- Фиошин Владимир Иванович, 67 лет, рентгенолог, Ульяновская область, Карсунский район, Карсунская ЦРБ;
- Шматко Наталья, 56 лет, медсестра, БСМП, Минск (Беларусь);
- Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра, НИИ Скорой Помощи им. Джанелидзе, Санкт-Петербург.
Всех медиков, знающих о скончавшихся от коронавируса коллегах, просят заполнить специальную форму и прислать информацию, пишет Рамблер. Кто является инициатором акции пока неизвестно.
Напомним, что в Беларуси скрывается информация о врачах с COVID-19, которые умерли. На самом высшем уровне отрицается наличие смертности от коронавируса. Президент Лукашенко неоднократно заявлял, что от коронавируса никто не умер.
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