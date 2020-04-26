Как прошел субботник в Витебской области

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич вместе с другими представителями местной власти на субботнике 25 апреля благоустраивали территорию строящейся в Витебске в микрорайоне Билево школы №47.

Новое учреждение образования в густонаселенном районе новостроек планируется сдать в эксплуатацию нынешним летом. Школа рассчитана на 1 020 учащихся. К новому учебному году предварительно сформированы 77 классов и педсостав из 190 работников, пишут «Витебские вести».

– Равной школы в Витебской области нет. Она интересна не только в плане обучения детей. Здесь будет очень серьезная спортивная база, которую следует использовать и для оздоровления, физической культуры школьников, и для подготовки начинающих спортсменов высокого уровня, – отметил Николай Шерстнёв.

– Область противостоит эпидемиологической ситуации, живет, трудится. Сегодня повсеместно, но обязательно с соблюдением правил безопасности проводится субботник. Мы тоже готовились к нему, приняли решение выехать на новую школу в Билево – объект очень важный, долгострой, однако в этом году его завершим. Нужно не падать духом, не замыкаться в тревожных мыслях, работать, заниматься укреплением физического здоровья, – подчеркнул Николай Николаевич.

Более 300 оршанцев — представителей райисполкома, коммунальной службы района и неравнодушных жителей —основательно наводили порядок в городском парке по улице Перекопской в районе льнокомбината во время республиканского субботника. Знаковая для региона зона площадью более 6 га на берегу Днепра более 10 лет не благоустраивалась.

Около 350 деревьев высадили на республиканском субботнике в Новополоцке. В благоустройстве и озеленении города участвовали руководство горисполкома, общественных организаций, трудовые коллективы, депутаты, местные жители.

В рамках республиканского субботника и в честь 75-летия Великой Победы возле витебской СШ №43 им. М. Шмырёва посадили 75 яблонь.

Вместе с педагогами школы в мероприятии участвовала дочь Героя Советского Союза, легендарного партизанского командира Батьки Миная Зинаида Шмырёва.

Новый мемориал жертвам Великой Отечественной войны с поклонным крестом обустроили на месте деревни Шараги, ныне отсутствующей на карте Глубокского района. Самое непосредственное участие в этом принял член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Жингель. Сюда же он приехал на республиканский субботник.

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