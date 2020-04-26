23-летний белорусский видеоблогер Влад Бумага вошёл в ТОП российского Forbes

23-летний видеоблогер-миллионник из Минска стал номинантом в российском Forbes в категории «30 до 30». Список опубликовали на сайте издания.
Блогер вошел в ТОП-100 самых перспективных звёзд до 30 лет. В том же списке находятся исполнитель Моргенштерн, актёр Никита Кукушкин, стендапер Нурлан Сабуров, Zivert, Катя Кищук и Дмитрий Красилов.
В этом году Влад Бумага первый из белорусов получил бриллиантовую кнопку в YouTube за 10 млн подписчиков. Сейчас на его канале «А4» 17,7 млн фолловеров.
Белорусский блогер Бумага стал вторым по популярности в русском YouTube.
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Российский Forbes представил лонг-лист второго ежегодного рейтинга 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Среди 100 номинантов в список «30 до 30» оказалось немало знаменитых музыкантов, атлетов, шоуменов и актеров. Самые яркие звезды-претенденты на участие в рейтинге — на картинке. Подробнее про них читайте в нашей галерее (ссылка в шапке страницы) #Forbes #30до30 #Звезды
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