В Витебске разыскивают девушку, подозреваемую в хищении наушников в «Пятом элементе»

Милиция Витебска разыскивают девушку, подозреваемую в хищении беспроводных наушников в магазине «Пятый элемент».

Кража была совершена ТЦ «Марко-сити» 25 апреля в 14:20.

Если вы узнали девушку или парня на фото и видео или владеете информацией об их местонахождении, сообщите в Железнодорожный РОВД г.Витебска по телефонам: +375 29 514-11-81, 📞102

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