Грузовой Boeing 747 с большим грузом медицинского назначения приземлился в Минске

В ночь на 26 апреля самолет прибыл в Минск с очень важным для Беларуси гуманитарным грузом, который сопровождала в Беларусь команда спасателей во главе с заместителем министра МЧС Анатолием Долголевцем.

Груз собрали для системы здравоохранения нашей страны белорусские и китайские предприятия и организации. Так, очень большую часть самолета заняла поставка компании Wargaming — более 700 тыс. медицинских хирургических масок (респираторов) KN95 получат в пользование специалисты системы здравоохранения всех областей страны.

Медикаменты, прибывшие в страну, были выбраны в соответствии с запросами. Так в Минск прибыли упаковки противовирусного средства Фавипиравир, которое одобрено для лечения COVID-19. Этот груз, а также 200 тыс. респираторов и реагенты для 9,6 тыс. тестов, переданы Минздраву компанией «Энерго-Оил».

РУП «Белмедтехника» доставила этим бортом в страну 300 тыс. респираторов.

Также на борту самолета — различные средства защиты, лекарственные и дизенфицирующие средства, предназначенные для белорусской системы здравоохранения и отдельных регионов от различных предприятий и компаний.

Работы по формированию и отправке помощи велись в тесном сотрудничестве Правительства, министерств обороны, здравоохранения, иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям. Вес груза — более 50 тонн, объем — порядка 500 кубометров (для сравнения: «Ил-76» способен взять на борт не более 180 кубометров груза).

Напомним, что Беларусь стала первой страной в мире, которая оказала гуманитарную помощь КНР.

По традиции в разгрузке груза из Пекина приняли участие курсанты курсанты УГЗ МЧС.

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