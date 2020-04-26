Министерство образования гневно и неуклюже ответило учителям, обратившимся с открытым письмом

Министерство образования в официальном телеграм-канале разместило ответ на публикацию открытого письма учителей.

Ведомство отреагировало неожиданно резко на безобидное, на наш взгляд письмо, в котором ставился вопрос об аттестации учеников, которые из-за эпидемиологической ситуации не посещают школу, а учатся на дому.

Министерские публицисты выразили крайнюю степень недовольства содержанием письма. Надо полагать, сам факт появления открытого письма их «зацепил».

По-человечески взрыв эмоций понять можно, но с профессиональной точки зрения это финиш.

Крайне неудачно был выбран канал распространения своего негодования. Читатели телеграм-канала министерства едва ли сообразили что происходит, кто пишет, кому пишет и почему. Вероятно, что с открытым письмом, опубликованном в независимом издании «Наша нива», подписчики телеграм-канала Минобра знакомы не были.

В ответе Минобра удивило, что вместо делового ответа на конкретные проблемные вопросы, авторы сразу перешли к перепалке. Даже похвалу в адрес министерства чиновники восприняли «в штыки».

В открытом письме педагогов говорится об успешном дистанционном учебном процессе, с которым справились учителя. Минобр же посчитал это «элегантным переобуванием в прыжке».

Обвинение филолога, учителя русского языка и общественного деятеля Анны Северинец в том, что она отвечает за контент всех независимых СМИ в стране выглядит просто нелепо.

В частности, Минобр придрался к Анне из-за того, что некоторые крупные негосударственные информационные порталы писали о неготовности системы образования к переходу на удаленную работу, что «учителя не знают компьютера», «ничего не делалось для разработки программного комплекса», «учителя в панике», «растеряны». Но Анна не является издателем всех независимых СМИ и не формирует их контент.

К слову, именно Минобр отказался от идеи реализации полноценного онлайн-образования, заявив, что учителя не обязаны вести онлайн-уроки и давать консультации школьникам на «удалёнке» в рабочие дни (только лишь в субботу). Независимые СМИ приветствовали идею развития системы онлайн-обучения, которой, по милости чиновников Минобра, в стране нет.

Телеграм-канал Минобра также ссылается на оппозиционные СМИ, сообщающие о высокой загруженности учителей нехарактерной работой: «Днюют и ночуют на хоккейных аренах, живут в проблемных семьях в качестве члена семьи, заполняют массу документов, а теперь еще и были вынуждены выполнять двойную работу». Но опять же, к текстам всех сайтов и порталов Анна Северинец едва ли могла приложить руку. Но чиновники «навалились» именно на нее.

Министерство упрекает Анну Северинец в том, что она «имеет массу свободного времени для раздачи интервью, написания блогов, сочинения открытых писем, ведения соцсетей и иных форм досуга». В Минобре считают, что именно поэтому нужно подвергнуть сомнению оценки, распространяемые в независимых СМИ. Опять же, здесь явно имеется нарушение логики рассуждений: обвинение «предъявлено» конкретному человеку (Анне Северинец), а сомнению предлагают подвергнуть оценки всех независимых СМИ, всех авторов и экспертов. Интересная логика…

Также в «ответке» Минобра фигурирует тезис о том, что в системе образования крайне лояльно относятся к сотрудникам, «дают свободно высказываться, критиковать власть». Минобр гордится тем, что «не увольняет с работы» людей за то, что они вслух высказывают свое компетентное мнение. Им даже позволено «писать открытие письма«, говорится в сообщении. Это, как считают в министерстве, «демонстрирует гуманизм белорусской системы властных отношений». Н-да. За доброту и заботу хочется обнять и поцеловать этих «святых» людей.

Подтверждением этой «святости» авторы письма Минобра приводят пример Анны Северинец, которая свободно высказывает свою позицию, написала вот (с их позволения) открытое письмо. Значит, по логике Минобра, учителя не боятся ничего… Глупость несусветная!

Кроме того, что Анна Северинец работает в школе, она в свободное время является общественным деятелем. Именно по этой причине она может высказываться и писать. Она не так сильно зависит от системы Минобра. Спасибо ей, что она высказывает свое мнение как профессионала и гражданина. Отдельное спасибо за то, что она также выражает мнение своих коллег, которые лишены такой «привилегии». Обычные учителя Беларуси, к сожалению, крайне зависимы от начальства, как, впрочем, и директора школ. Все они зависят от начальников-самодуров. И когда самодур занимает в учреждении верхнюю позицию, то всем остальным остается стиснуть зубы и тупо молчать, чтобы часом не «снесли голову».

Близятся выборы. Все гайки скоро закрутят до треска. Будет полная тишина. Учителя не проронят ни слова.

В своем письме чиновники так и не смогли ответить даже на один злободневный вопрос — по поводу возможности аттестации учеников, находящихся на обучении дома. Министерство мыслей не имеет. Все что смогли ответить, так это то, что «меры по организации учебного процесса проводятся в русле ранее выработанных, одобренных и публично озвученных президентом решений». Просто «красавцы»! А ведь именно этот вопрос ставился авторами «письма учителей», а не какие-то там политические свободы. Нужно было просто ответить по существу и сообща решать вопрос всем профессиональным сообществом. Вместо этого Минобр решил возвести еще более высокий забор для защиты себя и отстреливать всех, кто поднимает голову из кусов.

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