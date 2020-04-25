Пункт пропуска «Видзы» на границе с Литвой станет международным

Президент Беларуси подписал указ №139 от 22 апреля, который утвердил международный статус пункта пропуска «Видзы» на белорусско-литовской границе. Указ вступит в силу со 2 июля 2020 года.

Погранпереход «Видзы» теперь исключен из перечня пунктов упрощенного пропуска и отнесен к автодорожным пунктам пропуска. Здесь будет производиться контроль различных видов: пограничный, автомобильный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный, фитосантиарный.

Отныне в пункте пропуска «Видзы» будут осуществляться таможенные операции, связанные с прибытием и убытием на территорию ЕАЭС порожних автотранспортных средств международной перевозки. Также пункт пропуска будет обслуживать таможенные операции, связанные с прибытием и убытием товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования на легковом автотранспорте массой до 3,5 тонн и с количеством пассажирских мест до восьми.

Соглашение между Беларусью и Литвой о придании пункте пропуска «Видзы» международного статуса было подписано в январе текущего года.

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