ГАИ предупреждает: на Московском проспекте в Витебске работает радар

С 24 апреля по 7 мая на проспекте Московском в Витебске с 9:00 до 21:00 будет осуществляться процедура контроля скоростных режимов с помощью мобильных датчиков.

ГАИ предупреждает: на Московском проспекте в Витебске работает радар
ГАИ обращается к водителям с призывом не превышать установленные скоростные режимы и беречь себя и своих близких!

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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