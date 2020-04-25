ГАИ предупреждает: на Московском проспекте в Витебске работает радар

С 24 апреля по 7 мая на проспекте Московском в Витебске с 9:00 до 21:00 будет осуществляться процедура контроля скоростных режимов с помощью мобильных датчиков.



ГАИ обращается к водителям с призывом не превышать установленные скоростные режимы и беречь себя и своих близких!

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

Рекордный суточный прирост случаев COVID-19 в в Беларуси: зарегистрировано 9590 человек

«Помогите бедному коту!!! Третий день сидит на этом дереве!!!». Мы помогли, теперь ищем хозяев

Топливо подешевеет в Беларуси с 26 апреля

Лукашенко вывел белорусов на субботник, несмотря на коронавирус