Был экипирован как «морской котик»: витебские пограничники задержали подготовленного нарушителя

Вечером 22 апреля полоцкими пограничниками в Браславском районе за нарушение государственной границы из Литвы задержан житель Вильнюса 1981 г.р.

Мужчину выявили на берегу пограничного озера Дрисвяты. Он рассказал, что пересек границу на велосипеде с электромотором, чтобы в Браславе закупиться товарами подакцизной группы, однако в действительности обстоятельства нарушения были иными.

Пограничники установили, что литовец незаконно пересек границу не на двухколесном транспорте, а на лодке. Он намеревался купить и переместить товары подакцизной группы в Литву. При себе у задержанного было 100 евро и 800 белорусских рублей.

Нарушение было тщательно спланировано. На берегу озера пограничный наряд обнаружил замаскированную резиновую лодку с мотором, аккумулятором, веслами, палаткой, надувным матрасом, биноклем, спасательным жилетом, двумя насосами, одеждой, тележкой и даже водолазным костюмом.

В отношении нарушителя начат административный процесс. Пограничниками он будет привлечен к ответственности за незаконное пересечение границы, нарушение погранрежима и правил пребывания, а сотрудниками таможни – за незаконное перемещение товаров через границу.

В совокупности ему грозит штраф до 250 базовых величин (6750 белорусских рублей). После проведения разбирательства нарушитель будет депортирован с запретом въезда в нашу страну сроком на пять лет.

С начала года на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда задержаны 38 нарушителей законодательства о государственной границе.

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