BMW X5 вылетел в кювет под Полоцком, пассажиры госпитализированы

Авария произошла 24 апреля около трех часов дня под Полоцком, около 15 часов дня на 107 км автодороги «Витебск-Полоцк-Граница Латвии».
По предварительной информации у внедорожника BMW X5 во время движения в сторону кольца Коллективное произошла разгерметизация колеса, в связи с чем автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пассажиры 1977 и 2006 года рождения с различными травмами доставлены в Полоцкую больницу. Водитель BMW X5 не пострадал, сообщили ГАИ УВД Витебского облисполкома. Проводится проверка.
Это второе ДТП с участием автомобиля марки BMW вблизи Полоцка за последнюю неделю. 18 апреля в аварии погиб водитель, местный житель.
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