Молоко из Витебска не прошло проверку Россельхознадзора

Управление Россельхознадзора по Самарской области сообщило, что в отношении продукции нескольких белорусских производителей вводится усиленный лабораторный контроль.

Речь идет о молочных продуктах ОАО «Молоко» г. Витебск, где в молоке концентрированном обезжиренном были обнаружены БГКП и сульфаниламиды (сульфаметазин). Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В список организаций, которые будут контролировать более тщательно, попал еще один молокозавод — ИООО “Горецкий пищевой комбинат”. В продуктах компании трижды были выявлены бактерии группы кишечной палочки и антибиотики.

В молочной продукции ОАО “Ляховичский молочный завод” обнаружены те же проблемы.

Кроме того, в продукции из лосося еще одной белорусской фирмы — ООО “Ультрапродукт” — были обнаружены листерии. Это бактерии, вызывающие опасное заболевание листериоз.

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