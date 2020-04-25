Топливо подешевеет в Беларуси с 26 апреля

С 26 апреля 2020 года в Беларуси снова снизится цена на топливо. Снижение цен на топливо происходит в третий раз за этот месяц. Ранее на АЗС Беларуси топливо дешевело 12 и 19 апреля.

По традиции цена снизится на 1 копейку за литр.

После изменения цены бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,70 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,80 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля. Новая цена на дизельное топливо составит 1,80 рубля, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

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