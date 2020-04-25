Топливо подешевеет в Беларуси с 26 апреля

С 26 апреля 2020 года в Беларуси снова снизится цена на топливо. Снижение цен на топливо происходит в третий раз за этот месяц. Ранее на АЗС Беларуси топливо дешевело 12 и 19 апреля.

По традиции цена снизится на 1 копейку за литр.

После изменения цены бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,70 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,80 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля. Новая цена на дизельное топливо составит 1,80 рубля, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Лукашенко вывел белорусов на субботник, несмотря на коронавирус

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

Рекордный суточный прирост случаев COVID-19 в в Беларуси: зарегистрировано 9590 человек

«Помогите бедному коту!!! Третий день сидит на этом дереве!!!». Мы помогли, теперь ищем хозяев

Лукашенко вывел белорусов на субботник, несмотря на коронавирус

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Добавить комментарий