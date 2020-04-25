Под Витебском ищут 80-летнего мужчину, который заблудился

Вечером 24 апреля спасатели получили сообщение о том, в лесу вблизи деревни Железняки Витебского района заблудился 80-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Для поисковых работ были задействованы сотрудники МВД, работники МЧС и население.

25 апреля поиски пропавшего мужчины продолжены, сообщили в МЧС.

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