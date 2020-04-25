Лукашенко рассказал о причинах переноса послания народу и парламенту

Президент Беларуси рассказал, почему перенес послание. Александр Лукашенко сделал это из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, пандемия изменила мир, а в переносе даты нет никакой конспирологии.

«Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание, и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля», — приводит слова Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

В этом году планировалось, что с посланием Александр Лукашенко обратится 16 апреля. Однако этого не произошло. О переносе также не сообщали источники. Президент решил объяснить чем вызвана возникшая пауза.

«Ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменили ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко посетовал на экономическую неопределенность, которая воцарилась в мире. Он сказал, что определенные политические силы пытаются использовать ситуацию в своих целях.

«Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное — экономическая неопределенность во всем мире», — сказал он.

Президенту нужно больше времени, чтобы проанализировать ситуацию и сделать прогнозы.

«А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу», — добавил он.

Александр Лукашенко поделился идеей: расширить послание, усилить его стратегическую составляющую и совместить выступление с президентской программой.

«Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится», — добавил президент.

Рекордный суточный прирост случаев COVID-19 в в Беларуси: зарегистрировано 9590 человек

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

Рекордный суточный прирост случаев COVID-19 в в Беларуси: зарегистрировано 9590 человек

«Помогите бедному коту!!! Третий день сидит на этом дереве!!!». Мы помогли, теперь ищем хозяев

Лукашенко вывел белорусов на субботник, несмотря на коронавирус

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Читайте также

Добавить комментарий