Лукашенко рассказал о причинах переноса послания народу и парламенту

Президент Беларуси рассказал, почему перенес послание. Александр Лукашенко сделал это из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, пандемия изменила мир, а в переносе даты нет никакой конспирологии.

«Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание, и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля», — приводит слова Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

В этом году планировалось, что с посланием Александр Лукашенко обратится 16 апреля. Однако этого не произошло. О переносе также не сообщали источники. Президент решил объяснить чем вызвана возникшая пауза.

«Ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменили ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко посетовал на экономическую неопределенность, которая воцарилась в мире. Он сказал, что определенные политические силы пытаются использовать ситуацию в своих целях.

«Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное — экономическая неопределенность во всем мире», — сказал он.

Президенту нужно больше времени, чтобы проанализировать ситуацию и сделать прогнозы.

«А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу», — добавил он.

Александр Лукашенко поделился идеей: расширить послание, усилить его стратегическую составляющую и совместить выступление с президентской программой.

«Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится», — добавил президент.

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