Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы поставят в Беларусь из Китая

Белорусская компания «Энерго-Оил» доставит из Китая медицинский груз и передаст его Министерству здравоохранения. Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы прибудут в Беларусь из Китая сегодня, 25 апреля, сообщает БелТА.

В Минск из КНР авиарейсом поставят 310 упаковок противовирусного средства Фавипиравир, доказавшего свою эффективность при лечении короновируса, а также реагенты для 9,6 тыс. тестов и 200 тыс. масок-респираторов KN95.

«Все эти средства, препараты и изделия будут безвозмездно переданы организациям, подведомственным Министерству здравоохранения», — отметили в компании «Энерго-Оил», которая в настоящее время планирует поставку из Китая 88 млн защитных одноразовых масок.

В апреле компания уже закупила в Китае 50 тыс тестов на коронавирус и передала их Министерству здравоохранения для дальнейшего распределения в больницы. Общая сумма инвестиций, направленных на оказание помощи белорусским медикам, ориентировочно составляет $1 млн.

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