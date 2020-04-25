2,3 млн белорусов приняли участие в субботнике

В Беларуси сегодня проходит ежегодный республиканский субботник. Несмотря на рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси президент Александр Лукашенко не стал отменять массовые мероприятия по всей стране. Белорусский лидер вместе с сыном Николаем сегодня высаживает лес в Петриковском районе Гомельской области, на юге страны.

В республиканском субботнике, по предварительным данным, приняли участие 2,3 млн белорусов, собрано порядка Br8,7 млн, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает БелТА.

«Сегодня жители страны активно приняли участие в республиканском субботнике. Всего, по предварительным данным, участвовало порядка 2,3 млн человек. Они работали в различных местах, занимались приведением в порядок населенных пунктов, благоустройством, посадкой леса. Всего собрано и перечислено порядка Br8,7 млн», — отметил Владимир Кухарев.

Вице-премьер напомнил, что 50% собранных денег остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они будут направлены на благоустройство населенных пунктов, мест захоронений, детских лагерей. Еще 50% пойдет на строительные работы в Национальном художественном музее и реконструкцию комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

Владимир Кухарев считает, что субботник стал доброй традицией, которая позволяет видеть результаты своего труда, поэтому люди активно в нем участвуют.

«Это все делается для того, чтобы каждый внес свою посильную лепту в развитие и благоустройство мест, где он проживает. Это, конечно, людей стимулирует к тому, что традицию надо продолжать», — сказал он.

Правительство также присоединилось сегодня к субботнику, премьер-министр Сергей Румас вместе с вице-премьерами и сотрудниками Аппарата Совета Министров высадили лес в Копыльском районе.

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