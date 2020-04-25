Студент-медик из Витебска помогает более опытным коллегам в реанимации областной больницы

Чтобы помочь врачам и медсестрам во время пандемии COVID-19, более сотни студентов Витебского медуниверситета добровольно пошли работать в больницы и поликлиники областного центра, а также на станцию скорой помощи. Семнадцать человек трудятся в отделениях интенсивной терапии. Один из них, 5-курсник лечебного факультета ВГМУ Сергей Горбылев, помогает медицинским сестрам в отделении анестезиологии и реанимации Витебской областной клинической больницы.

Товарищи Сергея по университету (сам он из Могилева) давно подрабатывают в больницах. Рассказывают, что нагрузка в последнее время существенно увеличилась. Когда в вузе стали составлять списки старшекурсников, готовых поработать в качестве медсестры, Горбылев откликнулся не задумываясь, пишет sb.by.

— Моя бабушка Александра Старовойтова работала в поликлинике фельдшером, — объясняет он свое решение. — Помню, когда ее не стало, еще долго бывшие пациенты, знакомые звонили нам домой, рассчитывая на ее дельные советы. Возможно, это тоже повлияло на выбор профессии, на мое желание помогать людям.

Под реанимацию, где трудится Сергей, переоборудован операционный блок. Здесь более двух десятков пациентов.

— Я уже успел поработать в ночную смену. Она длится с 8 вечера до 8 утра. В отдельном гардеробе вместо повседневных вещей надеваю стерильный хирургический костюм, выданный больницей. Поверх — комбинезон биологической защиты из материала, похожего на спанбонд. Затем бахилы, шапочку, марлевую маску и респиратор. Все это — под капюшон и защитный пластиковый экран. Перчатки на руках обрабатываю антисептиком, лицо — хозяйственным мылом, чтобы маска не натирала. С непривычки процедура растягивается минут на 15 — 20.

За свою работу студент будет получать зарплату. Официально его должность звучит как «медицинская сестра».

— Хотя, мне кажется, правильнее было бы сказать «помощник медсестры». У пациентов с пневмонией мы помогаем брать анализы на коронавирус и отправляем их в лабораторию, чтобы поставить диагноз и скорректировать лечение. Каждые 2 часа записываем в лист интенсивной терапии данные о температуре тела, давлении, пульсе, сатурации… Помогаем собирать на анализы кровь, мочу, мокроту из легких. Раздаем таблетки, делаем инъекции, которые назначил доктор. Помню, во время сестринской практики на 3-м курсе с непривычки зацикливался на какой-то одной процедуре: как, к примеру, сделать инъекцию. Сейчас, когда у тебя 8 пациентов, большинство манипуляций выполняется на автомате и буквально в режиме нон-стоп! Неудивительно, что медсестры сильно устают. Студенты разгружают их, берут часть работы на себя. Главное — быть внимательным, ответственным, задавать вопросы, если что-то непонятно.

От коронавируса до сих пор нет вакцины. Не страшно ли, интересуюсь у собеседника, иметь с ним дело? На этот вопрос Сергей отвечает, что медицина — его профессия, и этим все сказано:

— Не зря же я посещал практические занятия на клинических кафедрах с тяжелыми пациентами. К слову, по предмету «Инфекционные болезни» в университете у меня твердая восьмерка.

Анатолий Щастный, ректор ВГМУ, так комментирует вклад студентов-медиков:

— Ребята молодцы! Будучи студентами, они уже правильно понимают, что такое профессиональный долг. К слову, в вузе есть еще желающие помочь медучреждениям. С практическим здравоохранением сейчас решаем, где студенты могут быть полезны.

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