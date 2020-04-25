Хачериди получил длительную дисквалификацию после скандальной выходки в чемпионате Беларуси

Евгений Хачериди получил наказание за свое удаление и попытку выяснить отношения с арбитром.
Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей по итогам поединка против «Витебска». Данное решение было вынесено в ходе заседания Контрольно-дициплинароного комитета Белорусской федерации футбола, сообщает УНИАН.
Кроме того, Хачериди оштрафован на 1350 белорусских рублей.
Напомним, в матче против «Витебска» Хачериди получил красную карточку, ударив соперника ногой в неигровом эпизоде. После игры украинец пытался выяснить отношения с арбитром в подтрибунном помещении.
Брестское «Динамо» также может оштрафовать Хачериди — игрока могут лишить половины месячной зарплаты.
Евгений Хачериди отрицает свою вину.
Тот матч получился увлекательным и динамичным. Болельщикам игра понравилась. Накал страстей в белорусском Чемпионате по футболу растет. За играми белорусских команд наблюдают болельщики всей Европы, ведь другие футбольные соревнования на континенте приостановлены.
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