Хачериди получил длительную дисквалификацию после скандальной выходки в чемпионате Беларуси

Евгений Хачериди получил наказание за свое удаление и попытку выяснить отношения с арбитром.

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей по итогам поединка против «Витебска». Данное решение было вынесено в ходе заседания Контрольно-дициплинароного комитета Белорусской федерации футбола, сообщает УНИАН.

Кроме того, Хачериди оштрафован на 1350 белорусских рублей.

Напомним, в матче против «Витебска» Хачериди получил красную карточку, ударив соперника ногой в неигровом эпизоде. После игры украинец пытался выяснить отношения с арбитром в подтрибунном помещении.

Брестское «Динамо» также может оштрафовать Хачериди — игрока могут лишить половины месячной зарплаты.

Евгений Хачериди отрицает свою вину.

Тот матч получился увлекательным и динамичным. Болельщикам игра понравилась. Накал страстей в белорусском Чемпионате по футболу растет. За играми белорусских команд наблюдают болельщики всей Европы, ведь другие футбольные соревнования на континенте приостановлены.

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