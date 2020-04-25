Лукашенко определил пострадавшие от кризиса отрасли

Президент Беларуси подписал указ «О поддержке экономики», где определены виды экономической деятельности, которые наиболее подвержены воздействию кризиса из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Указ предусматривает меры поддержки экономики.

СЕКЦИЯ С* — ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПОДСЕКЦИЯ СВ — ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА

13 — ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

14 — ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ

СЕКЦИЯ G* — ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ

47 — РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ

474 — розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

475 — розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных магазинах

476 — розничная торговля товарами культурно-развлекательного характера в специализированных магазинах

477 — розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки

478 — розничная торговля в палатках, киосках и на рынках

4782 — розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями в палатках, киосках и на рынках

4789 — розничная торговля прочими товарами в палатках, киосках и на рынках

СЕКЦИЯ H — ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ПОЧТОВАЯ И КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

49 — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО И ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

491 — деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном и международном сообщениях

492 — деятельность грузового железнодорожного транспорта

493 — деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта

4931 — деятельность сухопутного транспорта при городских и пригородных пассажирских перевозках

4939 — деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки

494 — деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду (перемещению)

51 — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

511 — деятельность пассажирского воздушного транспорта

512 — деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта

5121 — деятельность грузового воздушного транспорта

52 — СКЛАДИРОВАНИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

521 — складирование и хранение

522 — вспомогательная деятельность в области перевозок

5221 — вспомогательная деятельность сухопутного транспорта

52213 — деятельность терминалов

52214 — услуги автомобильных стоянок

5223 — вспомогательная деятельность воздушного транспорта

52231 — регулирование использования воздушного пространства

52239 — прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкам

5224 — транспортная обработка грузов

5229 — прочая вспомогательная деятельность в области перевозок

СЕКЦИЯ I — УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ

55 — УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ

551 — предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания

552 — предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания

553 — предоставление мест для проживания на территории кемпингов, лагерей

559 — предоставление услуг прочими местами для проживания

56 — УСЛУГИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ

561 — деятельность ресторанов

562 — обслуживание мероприятий и прочие услуги по общественному питанию

563 — деятельность баров

СЕКЦИЯ L — ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

68 — ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

682 — сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества

683 — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

6831 — деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом

68319 — прочая деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом

СЕКЦИЯ N — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

77 — АРЕНДА, ПРОКАТ, ЛИЗИНГ

771 — аренда и лизинг автомобилей

7711 — аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности

773 — аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов

7735 — аренда и лизинг воздушных транспортных средств

772 — аренда и лизинг предметов личного потребления и бытовых товаров

7721 — аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования

79 — ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; УСЛУГИ ПО БРОНИРОВАНИЮ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

791 — туристическая деятельность

799 — прочие услуги по бронированию и сопутствующая деятельность

82 — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОФИСНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОДДЕРЖАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

823 — организация конференций и профессиональных выставок

СЕКЦИЯ P — ОБРАЗОВАНИЕ

85 — ОБРАЗОВАНИЕ

851 — дошкольное образование

8551 — образование в области физической культуры, спорта и отдыха

8552 — образование в области культуры

8553 — деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств

8559 — прочие виды образования, не включенные в другие группировки

СЕКЦИЯ Q — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПОДСЕКЦИЯ QA — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

86 — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

861 — деятельность организаций, оказывающих медицинскую помощь

86103 — деятельность санаторно-курортных организаций с оказанием услуг медицинскими работниками

СЕКЦИЯ R — ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ

90 — ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

900 — творческая деятельность и развлечения

9001 — деятельность в сфере исполнительских искусств

9002 — деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий

9004 — деятельность объектов культурной инфраструктуры

91 — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ, МУЗЕЕВ И ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

9101 — деятельность библиотек и архивов

9102 — деятельность музеев

9103 — деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей

9104 — деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников, национальных парков, заказников

93 — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

931 — деятельность в области физической культуры и спорта

9311 — деятельность физкультурно-спортивных сооружений

9312 — деятельность спортивных клубов

9313 — деятельность фитнес-клубов

9319 — прочая деятельность в области физической культуры и спорта

932 — деятельность по организации отдыха и развлечений

СЕКЦИЯ S — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

95 — РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

951 — ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

952 — ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий

9521 — ремонт электронной бытовой техники

9522 — ремонт бытовой электрической и садовой техники

9523 — ремонт обуви и изделий из кожи

9524 — ремонт мебели и предметов интерьера

9525 — ремонт часов и ювелирных изделий

9529 — ремонт прочих предметов личного пользования и бытовых изделий

96 — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ

9601 — стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий

9602 — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

9604 — деятельность по обеспечению физического комфорта

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