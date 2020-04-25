Лукашенко определил пострадавшие от кризиса отрасли

Президент Беларуси подписал указ «О поддержке экономики», где определены виды экономической деятельности, которые наиболее подвержены воздействию кризиса из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Указ предусматривает меры поддержки экономики.
СЕКЦИЯ С* — ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОДСЕКЦИЯ СВ — ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА
13 — ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
14 — ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
СЕКЦИЯ G* — ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ
47 — РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ
474 — розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
475 — розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных магазинах
476 — розничная торговля товарами культурно-развлекательного характера в специализированных магазинах
477 — розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
478 — розничная торговля в палатках, киосках и на рынках
4782 — розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями в палатках, киосках и на рынках
4789 — розничная торговля прочими товарами в палатках, киосках и на рынках
СЕКЦИЯ H — ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ПОЧТОВАЯ И КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
49 — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО И ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
491 — деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном и международном сообщениях
492 — деятельность грузового железнодорожного транспорта
493 — деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта
4931 — деятельность сухопутного транспорта при городских и пригородных пассажирских перевозках
4939 — деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки
494 — деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду (перемещению)
51 — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
511 — деятельность пассажирского воздушного транспорта
512 — деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта
5121 — деятельность грузового воздушного транспорта
52 — СКЛАДИРОВАНИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
521 — складирование и хранение
522 — вспомогательная деятельность в области перевозок
5221 — вспомогательная деятельность сухопутного транспорта
52213 — деятельность терминалов
52214 — услуги автомобильных стоянок
5223 — вспомогательная деятельность воздушного транспорта
52231 — регулирование использования воздушного пространства
52239 — прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкам
5224 — транспортная обработка грузов
5229 — прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
СЕКЦИЯ I — УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ
55 — УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ
551 — предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания
552 — предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания
553 — предоставление мест для проживания на территории кемпингов, лагерей
559 — предоставление услуг прочими местами для проживания
56 — УСЛУГИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ
561 — деятельность ресторанов
562 — обслуживание мероприятий и прочие услуги по общественному питанию
563 — деятельность баров
СЕКЦИЯ L — ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
68 — ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
682 — сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
683 — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
6831 — деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
68319 — прочая деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
СЕКЦИЯ N — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
77 — АРЕНДА, ПРОКАТ, ЛИЗИНГ
771 — аренда и лизинг автомобилей
7711 — аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности
773 — аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов
7735 — аренда и лизинг воздушных транспортных средств
772 — аренда и лизинг предметов личного потребления и бытовых товаров
7721 — аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования
79 — ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; УСЛУГИ ПО БРОНИРОВАНИЮ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
791 — туристическая деятельность
799 — прочие услуги по бронированию и сопутствующая деятельность
82 — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОФИСНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОДДЕРЖАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
823 — организация конференций и профессиональных выставок
СЕКЦИЯ P — ОБРАЗОВАНИЕ
85 — ОБРАЗОВАНИЕ
851 — дошкольное образование
8551 — образование в области физической культуры, спорта и отдыха
8552 — образование в области культуры
8553 — деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств
8559 — прочие виды образования, не включенные в другие группировки
СЕКЦИЯ Q — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОДСЕКЦИЯ QA — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
86 — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
861 — деятельность организаций, оказывающих медицинскую помощь
86103 — деятельность санаторно-курортных организаций с оказанием услуг медицинскими работниками
СЕКЦИЯ R — ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
90 — ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
900 — творческая деятельность и развлечения
9001 — деятельность в сфере исполнительских искусств
9002 — деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий
9004 — деятельность объектов культурной инфраструктуры
91 — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ, МУЗЕЕВ И ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
9101 — деятельность библиотек и архивов
9102 — деятельность музеев
9103 — деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей
9104 — деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников, национальных парков, заказников
93 — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
931 — деятельность в области физической культуры и спорта
9311 — деятельность физкультурно-спортивных сооружений
9312 — деятельность спортивных клубов
9313 — деятельность фитнес-клубов
9319 — прочая деятельность в области физической культуры и спорта
932 — деятельность по организации отдыха и развлечений
СЕКЦИЯ S — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
95 — РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
951 — ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
952 — ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий
9521 — ремонт электронной бытовой техники
9522 — ремонт бытовой электрической и садовой техники
9523 — ремонт обуви и изделий из кожи
9524 — ремонт мебели и предметов интерьера
9525 — ремонт часов и ювелирных изделий
9529 — ремонт прочих предметов личного пользования и бытовых изделий
96 — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ
9601 — стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
9602 — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
9604 — деятельность по обеспечению физического комфорта
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