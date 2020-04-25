Газпромнефть в Беларуси запустила акцию для сотрудников скорой помощи

Компания в знак благодарности работникам скорой помощи решила бесплатно угощать отличным кофе, а также гриль- либо френч-догом медиков.
Акция действует до 30 апреля.
Что нужно, чтобы получить комплексный обед:
Показать кассиру документ, подтверждающий статус сотрудника скорой медицинской помощи Республики Беларусь (пропуск с печатью медицинского учреждения, бейдж с печатью, удостоверение-пропуск с печатью и т. д.).
В Витебской области принять участие можно в трех АЗС:
- АЗС №10: Витебский р-н, Летчанский с/с, аг. Кировская, ул. Шоссейная, 1Д;
- АЗС №40: Витебск, ш. Бешенковичское, 5;
- АЗС №80: Витебск, пр-т Московский, 92.
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