Рекордный суточный прирост случаев COVID-19 в в Беларуси: зарегистрировано 9590 человек

В Беларуси на 25 апреля выздоровели и выписаны 1573 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минздрава.

В стране зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию.

Всего проведено 139 тыс. 295 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в стране было 8773 человека с коронавирусом. Таким образом, прирост за сутки составил 817 человек.

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