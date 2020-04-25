На Оршанском инструментальном заводе откроется магазин МТЗ

На территории Оршанского инструментального завода планируется в ближайшее время открыть магазин Минского тракторного завода. Магазин станет вторым в Витебской области. Ранее был открыт магазин в областном центре.

Открытию магазина предшествовало открытие на заводе многофункционального сервисного центра МТЗ. В настоящее время 15 сотрудников центра занимаются техническим, гарантийным и послегарантийным обслуживанием тракторов МТЗ. Кроме того, на Оршанском инструментальном заводе осуществляется сборка модели «МТЗ-92П».

Специалисты сервисного центра Оршанского инструментального завода осуществляют обслуживание тракторов «Беларусь» в Дубровенском, Оршанском, Лиозненском, Чашникском, Сенненском, Толочинском районах. Это особенно важно во время посевной компании, которая ведется в Витебской области.

Напомним, ранее Оршанский инструментальный завод получил инвестиции от государства на развитие.

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