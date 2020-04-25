«Я здоров, жду заказа». Как реально соблюдают эпидемиологические правила дальнобойщики

Ситуация с коронавирусом замедлила, а то и вовсе остановила работу перевозчиков многих стран мира. Но дальнобойщиков эти ограничения коснулись в меньшей степени: несмотря на карантин, они продолжают курсировать по всему континенту, развозя грузы. Впрочем, говорить о том, что работают они вовсе без ограничений, не приходится, напротив, контроль за этой группой работников особый. Ведь в условиях закрытых границ они способны привезти к нам COVID-19 извне, поэтому в последнее время жизнь их подчинена строгим правилам. Для водителей-дальнобойщиков предусмотрены специальные транспортные коридоры и стоянки для дозаправки машин, питания и отдыха. А еще введен запрет на остановку в любых других местах. Как реализуются эти и другие мероприятия по предотвращению завоза и распространения инфекции, утвержденные постановлением Совмина от 25 марта 2020 года № 171? Корреспондент «Р» выехала в рейд вместе со специалистами.

«Жду заказа»

В дорогу мы отправляемся с начальником управления контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции Минтранса по Витебской области Сергеем Глущуком и его коллегой Юрием Шилько.

— Ежедневно прямо на въезде в Беларусь мы вручаем сотни требований транзитным водителям. Там указана их обязанность покинуть страну не позднее завтрашнего дня, а также запрет на стоянку в неустановленных местах, — вводит меня в курс дела Сергей Глущук. — Рейдовые мероприятия позволяют контролировать законопослушность грузоперевозчиков. Помощь в выявлении нарушителей оказывает и местное население. Недавно вот был сигнал из деревни Шульцево — там кто-то припарковал фуру с российскими номерами. Выехали, разобрались, составили протокол за стоянку в неустановленном месте. Оказалось, что ее водитель — житель Витебского района, приехал домой из России погостить.

— Но ведь главная опасность распространения вируса не в фуре, а в человеке? Знаю, что недавно к санитарке витебской больницы на побывку тоже заглянул сын-дальнобойщик. А через несколько дней вместе с матерью он был госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В итоге на самоизоляцию было вынуждено уйти сразу несколько медработников из отделения. Не будет ли аналогичная ситуация и здесь? — делюсь со спутниками тревогой.

— Не исключено, — отвечает Сергей Витальевич. — Но дело в том, что автомобиль не транзитом проходит Беларусь, хотя въехал он из России. Поэтому под действие вышеуказанного постановления не подходит. Так что к водителю принять других мер мы, увы, не смогли. Вся надежда на то, что человек обладает определенным чувством ответственности и не станет подвергать здоровье близких людей опасности.

Проезжаем ранее оживленные стоянки в направлении Минска, потом Полоцка. Международных перевозчиков на них нет — это свидетельствует о том, что водители теперь предпочитают останавливаться там, где им положено.

— Сработали рейды и сарафанное радио. Работаем в тесной связке с ГАИ и таможенными органами. Некоторых уже наказали, а штрафы, кстати, немаленькие — от 2 до 50 базовых величин, — подчеркивает Юрий Шилько. — Потому и желающих нарушать требование нет. Транзитчики облюбовали было окрестности деревни Свеча Бешенковичского района. Останавливались там на ночевку. Но сельчане позвонили, пожаловались — теперь большегрузы проходят мимо…

Стоп! На окраине города недалеко от торгового центра «Корона» стоит фура с российскими номерами. Регион 67 — Смоленская область. Подходим к водителю. Ситуация неоднозначная. Житель Витебска работает в российской компании по грузоперевозкам. Въехал порожняком на территорию нашей страны 2 дня назад. Никаких требований ему не вручалось: машина не проходит страну транзитом, а после получения заказа (которого он сейчас и ждет) загрузится у нас и отправится обратно в Россию.

— Где остановился? Конечно, дома, а как по-другому? Да, в квартире жена, двое детей, и что? Я здоров! — возмущенно басит собеседник. — Жду заказа. Получу — уеду.

Вот и яркое подтверждение нестыковок правил и реальности. По идее, витебчанин, въехавший из-за рубежа, должен сейчас проходить 14-дневный срок самоизоляции. На деле путешествует по городу на своем большегрузном авто. И обязанности покинуть страну в течение суток у него нет. На границе может сказать: заезжать домой не собираюсь. Милицейский пост под дверью его жилища, конечно же, никто ставить не будет.

Пока беседуем, Юрий Шилько останавливает еще одну фуру из 67-го региона: ситуация аналогичная. Витебчанин ждет дома распоряжения специалистов по логистике компании, на которую он работает…

А что на стоянке?

С учетом увиденного и услышанного предлагаю членам рейдовой бригады поменять стратегию. Ведь понятно: транзитным водителям нет смысла надолго задерживаться в Беларуси. Да и отдохнуть, покушать и заправить авто вполне можно на внесенных в список стоянках. Поэтому со стороны иностранцев тут угроза минимальная. А вот про белорусов, работающих в зарубежных фирмах, такого не скажешь: те правдами и неправдами стараются завернуть домой на огонек. По-человечески их вроде и понять можно — жены, дети. Но сегодня, когда один такой визит может вывести из строя здоровье десятков людей, совсем не до теплых эмоций…

Итак, едем на официальную стоянку вблизи Витебска, чтобы проверить, как транзитные водители соблюдают пункт постановления Совмина о том, что им запрещено покидать территорию стоянки во время отдыха.

Рядом с Вороновским кольцом популярная автозаправка. Вечером, говорят, тут не протолкнуться — автомобилей пруд пруди. Сейчас с десяток большегрузов. Вот Антон Парфенов, приехал из Рудни. Здесь его встречает напарник, ребята меняются.

— Да, я из Витебска. Сразу на самоизоляцию — порядок знаю. Живу один, так что никому ничем не угрожаю, — шутит Антон, который только за последний месяц побывал в Польше, Германии, Бельгии, Литве и Латвии.

Россиянка Алена Мерзликина уже четверть века управляет фурой. Едет из Швеции в Магнитогорск. Веселая, обаятельная дама, при макияже, благоухающая духами, на шпильках и в мини-платье. Это, кстати, ее повседневный образ за рулем автопоезда. Зато, шутит она, в случае чего мужчины всегда на выручку в дороге приходят, хотя и сама не из слабых. Дома ее дожидаются две взрослые дочери и семилетняя внучка. На стоянке все устраивает: отсутствие душа непринципиально, задерживаться в Беларуси не собирается.

— Сдам вахту и буду проходить карантин дома в Смоленске, — делится планами чудо-бабушка.

Увы, найти водителей пяти автомашин (четыре из них российские и одна литовская) на месте мы так и не смогли. Плотно зашторенные кабины создают иллюзию отдыха, но достучаться до хозяев невозможно. Зато по ярким наклейкам видно: некоторыми авто явно управляют жители Витебска. Вызвали ГАИ, чтобы разобраться в ситуации подробно. Совместными усилиями транспортники и госавтоинспекторы с помощью таможенных органов установили время въезда машин на территорию РБ, а также номера телефонов водителей.

Двое из них витебчане. Находятся на самоизоляции. Александр Голяш, например, рад услышать человеческий голос. Шутит:

— Осталось четыре дня. Досижу — и в следующий рейс. Проверяют меня милиция и санстанция каждый день. Не в обиде, все понимаю. Сам не хочу стать источником болезни для родных и близких.

Водителя автовоза, к сожалению, найти не удалось. Так же, как и жителя Городка, машина которого тут «загорает». А вот парня, прописанного в Лиозненском районе, отыскали по телефону: тот признался, что оставил рефрижератор с яблоками, которые везет из Бельгии в Монголию, а сам отправился домой — помыться, переодеться, отдохнуть. Понимает ли, что это незаконно?

— Да, но что мне делать? Я же ненадолго, сегодня вечером вернусь, — теряется он в объяснениях.

Молодого человека остались дожидаться сотрудники ГАИ. Но при встрече с ними водитель уже изменил тактику: заявил, что находится в самоизоляции. Его дальнейший маршрут взят под контроль: если вовремя не пересечет границу, то будет наказан за нарушение транзитных правил (ведь требование на границе выписано на него). Если пересечет, тем самым подтвердит свою ложь, и ему придется отвечать за то, что покинул стоянку. А в случае самоизоляции санэпидслужба обязательно проследит, чтобы 14 дней он соблюдал установленный режим.

У каждого нововведения есть свои противники и свои сторонники. Как и у нынешних требований в отношении иностранных грузоперевозчиков, а также тех белорусов, которые работают на зарубежные фирмы. Можно, конечно, поискать лазейки, чтобы их обойти. Попытаться оправдать свои действия тоской по дому, желанием хорошо выспаться и покушать. Но прежде нужно задуматься, к чему все это может привести. Стоит ли сегодняшняя временная блажь здоровья и жизни родных людей? Думаю, ответ очевиден.

Григорий ВЕРЕМКО, начальник Транспортной инспекции Минтранса:

С начала действия постановления Совмина № 171 международным транзитным перевозчикам вручено более 15 000 требований с официальным предупреждением об ответственности за нарушение установленных правил. Выявлено около 200 фактов отклонения от маршрутов и стоянок в неустановленных местах, в отношении 100 человек начат административный процесс. Нельзя забывать о том, что водители-международники, которые транзитом проезжают десятки стран, находятся в зоне особого риска. И определенные для них правила приняты именно для минимизации контактов с местным населением, предотвращения завоза и распространения инфекции в стране. Белорусские грузоперевозчики, трудоустроенные в иностранных логистических компаниях, не исключение.

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