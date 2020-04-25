«Я здоров, жду заказа». Как реально соблюдают эпидемиологические правила дальнобойщики

Ситуация с коронавирусом замедлила, а то и вовсе остановила работу перевозчиков многих стран мира. Но дальнобойщиков эти ограничения коснулись в меньшей степени: несмотря на карантин, они продолжают курсировать по всему континенту, развозя грузы. Впрочем, говорить о том, что работают они вовсе без ограничений, не приходится, напротив, контроль за этой группой работников особый. Ведь в условиях закрытых границ они способны привезти к нам COVID-19 извне, поэтому в последнее время жизнь их подчинена строгим правилам. Для водителей-дальнобойщиков предусмотрены специальные транспортные коридоры и стоянки для дозаправки машин, питания и отдыха. А еще введен запрет на остановку в любых других местах. Как реализуются эти и другие мероприятия по предотвращению завоза и распространения инфекции, утвержденные постановлением Совмина от 25 марта 2020 года № 171? Корреспондент «Р» выехала в рейд вместе со специалистами.

«Я здоров, жду заказа». Как реально соблюдают эпидемиологические правила дальнобойщики

Транспортная инспекция проводит проверку. Фото: ssb.by

«Жду заказа»

В дорогу мы отправляемся с начальником управления контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции Минтранса по Витебской области Сергеем Глущуком и его коллегой Юрием Шилько.

— Ежедневно прямо на въезде в Беларусь мы вручаем сотни требований транзитным водителям. Там указана их обязанность покинуть страну не позднее завтрашнего дня, а также запрет на стоянку в неустановленных местах, — вводит меня в курс дела Сергей Глущук. — Рейдовые мероприятия позволяют контролировать законопослушность грузоперевозчиков. Помощь в выявлении нарушителей оказывает и местное население. Недавно вот был сигнал из деревни Шульцево — там кто-то припарковал фуру с российскими номерами. Выехали, разобрались, составили протокол за стоянку в неустановленном месте. Оказалось, что ее водитель — житель Витебского района, приехал домой из России погостить.

— Но ведь главная опасность распространения вируса не в фуре, а в человеке? Знаю, что недавно к санитарке витебской больницы на побывку тоже заглянул сын-дальнобойщик. А через несколько дней вместе с матерью он был госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В итоге на самоизоляцию было вынуждено уйти сразу несколько медработников из отделения. Не будет ли аналогичная ситуация и здесь? — делюсь со спутниками тревогой.

«Я здоров, жду заказа». Как реально соблюдают эпидемиологические правила дальнобойщики

Водителей некоторых транзитных авто на месте нет. Фото: sb.by

— Не исключено, — отвечает Сергей Витальевич. — Но дело в том, что автомобиль не транзитом проходит Беларусь, хотя въехал он из России. Поэтому под действие вышеуказанного постановления не подходит. Так что к водителю принять других мер мы, увы, не смогли. Вся надежда на то, что человек обладает определенным чувством ответственности и не станет подвергать здоровье близких людей опасности.

Проезжаем ранее оживленные стоянки в направлении Минска, потом Полоцка. Международных перевозчиков на них нет — это свидетельствует о том, что водители теперь предпочитают останавливаться там, где им положено.

— Сработали рейды и сарафанное радио. Работаем в тесной связке с ГАИ и таможенными органами. Некоторых уже наказали, а штрафы, кстати, немаленькие — от 2 до 50 базовых величин, — подчеркивает Юрий Шилько. — Потому и желающих нарушать требование нет. Транзитчики облюбовали было окрестности деревни Свеча Бешенковичского района. Останавливались там на ночевку. Но сельчане позвонили, пожаловались — теперь большегрузы проходят мимо…

Стоп! На окраине города недалеко от торгового центра «Корона» стоит фура с российскими номерами. Регион 67 — Смоленская область. Подходим к водителю. Ситуация неоднозначная. Житель Витебска работает в российской компании по грузоперевозкам. Въехал порожняком на территорию нашей страны 2 дня назад. Никаких требований ему не вручалось: машина не проходит страну транзитом, а после получения заказа (которого он сейчас и ждет) загрузится у нас и отправится обратно в Россию.

— Где остановился? Конечно, дома, а как по-другому? Да, в квартире жена, двое детей, и что? Я здоров! — возмущенно басит собеседник. — Жду заказа. Получу — уеду.

Вот и яркое подтверждение нестыковок правил и реальности. По идее, витебчанин, въехавший из-за рубежа, должен сейчас проходить 14-дневный срок самоизоляции. На деле путешествует по городу на своем большегрузном авто. И обязанности покинуть страну в течение суток у него нет. На границе может сказать: заезжать домой не собираюсь. Милицейский пост под дверью его жилища, конечно же, никто ставить не будет.

Пока беседуем, Юрий Шилько останавливает еще одну фуру из 67-го региона: ситуация аналогичная. Витебчанин ждет дома распоряжения специалистов по логистике компании, на которую он работает…

А что на стоянке?

С учетом увиденного и услышанного предлагаю членам рейдовой бригады поменять стратегию. Ведь понятно: транзитным водителям нет смысла надолго задерживаться в Беларуси. Да и отдохнуть, покушать и заправить авто вполне можно на внесенных в список стоянках. Поэтому со стороны иностранцев тут угроза минимальная. А вот про белорусов, работающих в зарубежных фирмах, такого не скажешь: те правдами и неправдами стараются завернуть домой на огонек. По-человечески их вроде и понять можно — жены, дети. Но сегодня, когда один такой визит может вывести из строя здоровье десятков людей, совсем не до теплых эмоций…

«Я здоров, жду заказа». Как реально соблюдают эпидемиологические правила дальнобойщики

Алена порядок не нарушает — у нее с бумагами все в порядке. Фото: sb.by

Итак, едем на официальную стоянку вблизи Витебска, чтобы проверить, как транзитные водители соблюдают пункт постановления Совмина о том, что им запрещено покидать территорию стоянки во время отдыха.

Рядом с Вороновским кольцом популярная автозаправка. Вечером, говорят, тут не протолкнуться — автомобилей пруд пруди. Сейчас с десяток большегрузов. Вот Антон Парфенов, приехал из Рудни. Здесь его встречает напарник, ребята меняются.

— Да, я из Витебска. Сразу на самоизоляцию — порядок знаю. Живу один, так что никому ничем не угрожаю, — шутит Антон, который только за последний месяц побывал в Польше, Германии, Бельгии, Литве и Латвии.

Россиянка Алена Мерзликина уже четверть века управляет фурой. Едет из Швеции в Магнитогорск. Веселая, обаятельная дама, при макияже, благоухающая духами, на шпильках и в мини-платье. Это, кстати, ее повседневный образ за рулем автопоезда. Зато, шутит она, в случае чего мужчины всегда на выручку в дороге приходят, хотя и сама не из слабых. Дома ее дожидаются две взрослые дочери и семилетняя внучка. На стоянке все устраивает: отсутствие душа непринципиально, задерживаться в Беларуси не собирается.

— Сдам вахту и буду проходить карантин дома в Смоленске, — делится планами чудо-бабушка.

Увы, найти водителей пяти автомашин (четыре из них российские и одна литовская) на месте мы так и не смогли. Плотно зашторенные кабины создают иллюзию отдыха, но достучаться до хозяев невозможно. Зато по ярким наклейкам видно: некоторыми авто явно управляют жители Витебска. Вызвали ГАИ, чтобы разобраться в ситуации подробно. Совместными усилиями транспортники и госавтоинспекторы с помощью таможенных органов установили время въезда машин на территорию РБ, а также номера телефонов водителей.

Двое из них витебчане. Находятся на самоизоляции. Александр Голяш, например, рад услышать человеческий голос. Шутит:

— Осталось четыре дня. Досижу — и в следующий рейс. Проверяют меня милиция и санстанция каждый день. Не в обиде, все понимаю. Сам не хочу стать источником болезни для родных и близких.

Водителя автовоза, к сожалению, найти не удалось. Так же, как и жителя Городка, машина которого тут «загорает». А вот парня, прописанного в Лиозненском районе, отыскали по телефону: тот признался, что оставил рефрижератор с яблоками, которые везет из Бельгии в Монголию, а сам отправился домой — помыться, переодеться, отдохнуть. Понимает ли, что это незаконно?

— Да, но что мне делать? Я же ненадолго, сегодня вечером вернусь, — теряется он в объяснениях.

Молодого человека остались дожидаться сотрудники ГАИ. Но при встрече с ними водитель уже изменил тактику: заявил, что находится в самоизоляции. Его дальнейший маршрут взят под контроль: если вовремя не пересечет границу, то будет наказан за нарушение транзитных правил (ведь требование на границе выписано на него). Если пересечет, тем самым подтвердит свою ложь, и ему придется отвечать за то, что покинул стоянку. А в случае самоизоляции санэпидслужба обязательно проследит, чтобы 14 дней он соблюдал установленный режим.

У каждого нововведения есть свои противники и свои сторонники. Как и у нынешних требований в отношении иностранных грузоперевозчиков, а также тех белорусов, которые работают на зарубежные фирмы. Можно, конечно, поискать лазейки, чтобы их обойти. Попытаться оправдать свои действия тоской по дому, желанием хорошо выспаться и покушать. Но прежде нужно задуматься, к чему все это может привести. Стоит ли сегодняшняя временная блажь здоровья и жизни родных людей? Думаю, ответ очевиден.

«Я здоров, жду заказа». Как реально соблюдают эпидемиологические правила дальнобойщики

Григорий ВЕРЕМКО, начальник Транспортной инспекции Минтранса. Фото: sb.by

Григорий ВЕРЕМКО, начальник Транспортной инспекции Минтранса: 

С начала действия постановления Совмина № 171 международным транзитным перевозчикам вручено более 15 000 требований с официальным предупреждением об ответственности за нарушение установленных правил. Выявлено около 200 фактов отклонения от маршрутов и стоянок в неустановленных местах, в отношении 100 человек начат административный процесс. Нельзя забывать о том, что водители-международники, которые транзитом проезжают десятки стран, находятся в зоне особого риска. И определенные для них правила приняты именно для минимизации контактов с местным населением, предотвращения завоза и распространения инфекции в стране. Белорусские грузоперевозчики, трудоустроенные в иностранных логистических компаниях, не исключение.

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