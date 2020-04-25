Клещей боятся – в лес не ходить?! Не проходите слишком близко мимо.

Леса – легкие планеты. Это особая прекрасная часть природы. Прогулка по лесу снимает стресс, дает заряд бодрости. Мы идем в лес, чтобы восполнить энергию, потраченную на суету большого города, подышать свежим воздухом, послушать пение птиц. Многие собирают в лесу ягоды, грибы и лекарственные травы.

Важно при посещении леса помнить о том, что человек здесь гость и вести себя соответствующе. Нельзя жечь костры в неустановленных местах, бросать мусор, ломать деревья, «врубать музыку, чтобы комары сдохли», ибо комарам все равно, а вот птицы улетят из гнезд. Главное правило в лесу — относись бережно к природе и помни о своей безопасности.

Есть один практически незаметный обитатель леса, который может доставить человеку большие проблемы. Это клещ. Паукообразное членистоногое – переносчик двух опасных для жизни болезней – клещевого энцефалита и боррелиоза Лайма.

Частые посетители леса неоднократно встречались с этим опасным «паучком – кровопийцей» и хорошо знают, что делать. «Чайникам» же не помешает получить инструкцию.

В интернете множество информации, но всегда лучше спросить у специалиста. В Витебске есть такой уникальный специалист — энтомолог – Шлеменков Виктор Иванович . Его профессиональный и удивительный рассказ мы и публикуем.

Клещи (отряд Acarina класса паукообразных) — одна из самых разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. Они очень маленьких размеров, обитают в почве, на растениях, в гнездах и норах различных животных. Большинство из них питается растительными остатками, почвенными грибами или другими мелкими членистоногими. Некоторые виды приспособились к питанию кровью животных и стали паразитами. Среди них наиболее известны так называемые иксодовые клещи (то есть клещи надсемейства Ixodoidea), переносчики опасных болезней человека и животных.

Обычно пик активности клеща приходится на май-июль и август-cентябрь. В этом году из-за теплой зимы пострадавшие от укусов появились уже в конце марта.

В 2019 году только выявленных случаев было около 18000. Ежегодный прирост пострадавших ежегодно 5-8 %. В этом году, наверняка, будет значительно больше.

Где живет клещ?

Клещи не любят яркое солнце. Живут в затененных и влажных местах леса, в густой траве и низком кустарнике. Любимое их место — лесные овраги и разные заросли по берегам лесных ручейков. Любят они и лесные опушки и заросшие травой тропки, и другие тенистые укромные места.

Кровопийцы подстерегают свою добычу, сидя на высоких травинках, былинках и низких веточках. На их передних лапках располагаются органы, воспринимающие запахи. Исследования показали, что клещи способны чувствовать запах животного или человека на расстоянии около 10 метров. При приближении потенциальной жертвы они принимают позу охотника: вытягивают передние лапки и водят ими из стороны в сторону как антенной.

Клещ не умеет ни летать, ни прыгать. Он просто цепляется за жертву, которая проходит мимо.

Переносят личинки клещей мелкие грызуны и птицы. Подросшего клеща – нимфу переносят более крупные звери – ежи, бурундуки, белки и зайцы. Примерно через год нимфа превращается в самца или самку клеща. Человеку опасна особь получившая вирус от лесных зверьков, будучи еще личинкой или нимфой.

Если клещевым энцефалитом заражено около 1% насекомых, то боррелиоз Лайм переносят 46 % особей. В 2019 году в Витебской области подтверждено 305 случаев заболевания людей этой тяжелой болезнью.

Как уберечься от опасного знакомства?

Прежде всего нужно решить с какой целью вы идете в лес. Если собираетесь просто погулять, то можно воспользоваться защитным спреем. Одежда должна быть комфортной, но при этом не слишком открытой. Желательно выбирать светлые тона, чтобы вы могли заметить насекомое и стряхнуть его. Лучше не ходить по высокой траве и не подходить к кустарникам.

Если идете за грибами или ягодами, то необходим костюм внутрь которого насекомое попасть не сможет.

Попадая на человека, клещ ползет вверх. Он ищет место с тонкой кожей и близкими кровеносными сосудами. С момента попадания до момента укуса проходит от часа до двух.

После возвращения из леса обязательно внимательно проверьте себя и своих детей.

Что делать если клещ присосался?

Очень важно, как можно раньше удалить паразита. Самостоятельно можно это делать если вы уверены, что не повредите букашку при удалении. Это важно, ибо болезнь находится в сальных железах и животе клеща. Смазывание маслом и создание вакуума – не лучший вариант, ибо голова мертвой особи может оторваться. Остальные способы –при помощи нитки или пинцета предпочтительнее, но только в том случае если нет возможности срочно попасть в травм пункт. Только врач гарантировано полностью удалит паразита и обработает место укуса, выпишет правильный антибиотик, чтобы перестраховаться от заражения.

Далее вы должны внимательно следить за состоянием здоровья и обязательно сообщить терапевту об инциденте.

Если вы самостоятельно удалили клеща, значит сами должны произвести аналогичные процедуры. Привозить клеща никуда не нужно. В Витебске насекомое не исследуется. Это рекомендации Министерства здравоохранения Беларуси.

Целесообразно ли прививаться от энцефалита?

Прививки обязательно нужны людям, работающим в лесном хозяйстве. Тяжелая эпидемическая ситуация по энцефалиту в Беловежской пуще и Полесском биосферном заповеднике. Там 100% прививаются работники лесной отрасли и «природоохраны». У нас так же привиты лесники. Если гражданин считает нужным он может приобрести вакцину и привиться в своей поликлинике.

В СССР проводилась противоклещевая обработка. Возможно ли это сейчас?

Данная обработка является очень токсичной. Она приводит к гибели не только клещей, но и разных полезных насекомых, мелких зверей и птиц. В настоящее время она практически не производится.

Что пожелаете нашим горожанам, желающим отдохнуть в лесу на майские праздники?

Желаю горожанам крепкого здоровья, хорошей погоды и отличного настроения.

Помните, что большой человек — часть разнообразного и удивительного живого мира.

Он наполнен микроскопическими живыми существами, микроорганизмами, вирусами и бактериями.

Наше здоровье прямо пропорционально умению жить в гармонии с этим миром.

Берегите природу нашу – мать вашу! И все будет хорошо!