Лукашенко вывел белорусов на субботник, несмотря на коронавирус

В Беларуси сегодня проходит ежегодный республиканский субботник. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране президент Александр Лукашенко не стал отменять массовые мероприятия по всей стране. Белорусский лидер вместе с сыном Николаем сегодня высаживает лес в Петриковском районе Гомельской области, на юге страны. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Только за последние сутки был инфицирован еще 751 человек. В Беларуси уже 8773 человека с коронавирусом. На постсоветском пространстве страна занимает второе место после России по количеству заразившихся.

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