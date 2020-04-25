В Поставском районе продан Воропаевски ДОК за Br556 тыс

В Поставском районе по результатам аукциона, организованного сегодня Витебским областным центром маркетинга, комплекс имущества обанкротившегося ОАО «Воропаевский ДОК» продан за Br556 тыс, сообщила директор центра маркетинга Ирина Макаренко, пишет БелТА.

«Витебский Курьер» писал о том, что в январе 2019 года в отношении предприятия возбудили дело о банкротстве и для его коллектива назначили защитный период до 12 апреля. Долги предприятия составили Br483 тыс рублей перед поставщиками и больше Br1 млн рублей по налогам, сборам и социальному страхованию. В 2018 году предприятие выставляли на продажу. Наконец, нашелся хозяин. Возможно, благодаря новому инвестору предприятие получит новую жизнь.

Покупателем стал резидент Республики Беларусь, отметила руководитель. Комплекс выставлялся на продажу в пятый раз, снижение от первоначально сформированной цены составило 60%.

«Это хороший результат с учетом сложившейся практики продаж имущества ликвидируемых организаций, когда приходится снижать цену недвижимости на 80% и более», — считает Ирина Макаренко.

Для его достижения центр маркетинга провел комплексную работу по поиску инвесторов внутри страны и за рубежом, максимально задействовав информационные ресурсы, в том числе Министерства иностранных дел, администрации СЭЗ «Витебск» и Витебского отделения БелТПП.

Комплекс имущества по обработке древесины и производства изделий из дерева ОАО «Воропаевский ДОК» включает 27 зданий суммарной площадью около 13,4 тыс. кв.м, а также 140 единиц специализированного оборудования, которые расположены на земельном участке общим размером свыше 7 га. На территории сохранились площадки для выгрузки габаритных грузов, эстакады, железнодорожные пути, недалеко находится грузовая железнодорожная станция и проходит трасса Р45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы (Котловка).

Воропаевский деревообрабатывающий комбинат создан на базе местного столярного производства в 1944 году. Основным видом деятельности комбината было производство мебели различного функционального назначения из массива древесины, ДСП и ДВП. В июле 2019 года предприятие было признано банкротом, в отношении него открыто ликвидационное производство сроком на один год. Сейчас антикризисный управляющий реализует план ликвидации банкрота, в том числе распродает имущество, за счет вырученных средств погашает долги комбината перед кредиторами.

Предприятие располагалось на нескольких земельных участках в городском поселке Воропаево и деревне Мышки. По результатам аукциона в июле 2019 года комплекс капитальных строений в деревне Мышки почти за Br48 тыс. приобрело частное предприятие из Минского района. В сентябре прошлого года по результатам торгов отечественный инвестор выкупил более чем за Br173 тыс. мини-ГЭС «Алешино», которая также входила в состав имущества Воропаевского ДОКа.

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