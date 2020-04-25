ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

Оказалось, что это любительский сайт, который сделал минчанин Павел Кушевский. У парня за плечами ФФСН БГУ и Академия управления, сайты — его хобби. В портфолио (kushevski.com) Кушевского, кроме сайта про коронавирус, есть ещё страничка строительной фирмы и новостной агрегатор про MMA в доменной зоне “.ru”.

— Изначально была цель: собрать в одном месте, так сказать, основную информацию о путях передачи и способах профилактики. А пока что просто какие-то новости были размещены, — рассказывает Еврорадио Павел Кушевский. — Какой-то большой цели не преследовал. Посмотрел, как это всё выглядело на других сайтах — мне не очень нравилось, поэтому захотел сделать так, как мне нравилось, чтобы было представлено всё более понятно.

В марте белорусские пользователи “Телеграма” могли заметить появление нескольких десятков (а может и сотен) каналов про коронавирус, которые в гонке за подписчиками ежедневно публикуют по несколько постов с кликабельными заголовками. Некоторые каналы за короткий промежуток времени вышли в топы.

Павел Кушевский говорит, что “выстрелить на хайпе” — это не его история. Его сайт — некоммерческий проект, он был создан исключительно на альтруистических началах:

— Мне просмотры не особо нужны. Наверное, скоро из сайта сделаю просто информационную страничку, потому что у меня нет времени какие-то новости там постоянно размещать. Сделаю страничку со ссылками на различные документы и официальные издания.

Про то, что ВОЗ сослалась на его сайт, Павел Кушевский узнал от Еврорадио. Сотрудники ВОЗ об этом тоже узнали от нашего журналиста.

— Знаете, я вам это не могу прокомментировать. Но хорошо, что вы обратили на это наше внимание. Я передам начальству, что там ссылка на такой сайт, — ответили нам в минском офисе организации.

Чуть позже Еврорадио получило электронное письмо с благодарностью:

“Благодарим Вас за звонок и присланную информацию. Мы обязательно обратим внимание Регионального Бюро ВОЗ на этот факт”.

Кто и почему допустил такую ошибку, в письме не уточняется. Возможно, ошибка была допущена из-за похожих URL сайтов. По словам Кушевского, когда он выбирал доменное имя, то ещё не знал про существование антикоронавирусного проекта БелТА.

ВОЗ оперативно исправила ссылку — теперь она, как и следует, ведёт на stopcovid.belta.by.

Еврорадио напоминает нашим читателям, что во время пандемии коронавируса важно соблюдать не только личную гигиену, но и — информационную. Мойте руки и проверяйте источники информации!

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