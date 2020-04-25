ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

На сайте Всемирной организации здравоохранения есть интерактивная карта по ситуации с COVID-19. Наводишь курсором на нужную страну — и видишь основные статистические данные региона: количество подтверждённых случаев, количество смертей и так далее. За более подробной информацией предлагается пройти по ссылке на официальные сайты, которые публикуют актуальные сведения.
Еврорадио обратило внимание на то, что ВОЗ на контуре Беларуси даёт ссылку на сайт stopcovid.by. Однако официальным белорусским порталом с данными про коронавирус является stopcovid.belta.by.
Визуально сайты отличаются, однако у обоих на главной странице размещена актуальная статистика. Оба портала публикуют тематические новости, однако у stopcovid.belta.by — это только новости от БелТА, а у stopcovid.by — из разных источников.
Что ещё за stopcovid.by?
Оказалось, что это любительский сайт, который сделал минчанин Павел Кушевский. У парня за плечами ФФСН БГУ и Академия управления, сайты — его хобби. В портфолио (kushevski.com) Кушевского, кроме сайта про коронавирус, есть ещё страничка строительной фирмы и новостной агрегатор про MMA в доменной зоне “.ru”.
— Изначально была цель: собрать в одном месте, так сказать, основную информацию о путях передачи и способах профилактики. А пока что просто какие-то новости были размещены, — рассказывает Еврорадио Павел Кушевский. — Какой-то большой цели не преследовал. Посмотрел, как это всё выглядело на других сайтах — мне не очень нравилось, поэтому захотел сделать так, как мне нравилось, чтобы было представлено всё более понятно.
В марте белорусские пользователи “Телеграма” могли заметить появление нескольких десятков (а может и сотен) каналов про коронавирус, которые в гонке за подписчиками ежедневно публикуют по несколько постов с кликабельными заголовками. Некоторые каналы за короткий промежуток времени вышли в топы.
Павел Кушевский говорит, что “выстрелить на хайпе” — это не его история. Его сайт — некоммерческий проект, он был создан исключительно на альтруистических началах:
— Мне просмотры не особо нужны. Наверное, скоро из сайта сделаю просто информационную страничку, потому что у меня нет времени какие-то новости там постоянно размещать. Сделаю страничку со ссылками на различные документы и официальные издания.
Про то, что ВОЗ сослалась на его сайт, Павел Кушевский узнал от Еврорадио. Сотрудники ВОЗ об этом тоже узнали от нашего журналиста.
— Знаете, я вам это не могу прокомментировать. Но хорошо, что вы обратили на это наше внимание. Я передам начальству, что там ссылка на такой сайт, — ответили нам в минском офисе организации.
Чуть позже Еврорадио получило электронное письмо с благодарностью:
“Благодарим Вас за звонок и присланную информацию. Мы обязательно обратим внимание Регионального Бюро ВОЗ на этот факт”.
Кто и почему допустил такую ошибку, в письме не уточняется. Возможно, ошибка была допущена из-за похожих URL сайтов. По словам Кушевского, когда он выбирал доменное имя, то ещё не знал про существование антикоронавирусного проекта БелТА.
ВОЗ оперативно исправила ссылку — теперь она, как и следует, ведёт на stopcovid.belta.by.
Еврорадио напоминает нашим читателям, что во время пандемии коронавируса важно соблюдать не только личную гигиену, но и — информационную. Мойте руки и проверяйте источники информации!
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