Память жертв чернобыльской трагедии почтили в Витебске

В преддверии 34-й годовщины аварии на ЧАЭС представители власти, сотрудники МЧС и милиции области приняли участие в церемонии возложения цветов и венков жертвам чернобыльской трагедии. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в отделении информации и общественных связей УВД.

Церемония возложения цветов и венков жертвам аварии на Чернобыльской АЭС прошла 24 апреля возле памятного знака сотрудникам органов внутренних дел Витебской области, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

В тожественном мероприятии приняли участие заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин и начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб.

Без малого полторы тысячи милиционеров Витебщины в разные годы проходили службу на загрязненной после аварии на Чернобыльской АЭС территории.

Собравшиеся отдали дань уважения мужеству жертв техногенно-экологической катастрофы. Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб вручил благодарность ликвидатору Сергею Артюховскому и вдове участника ликвидации аварии Сергея Малахова, награжденного Орденом Красной звезды посмертно в 1991 году – Лидии Алексеевне.

Подполковник внутренней службы в отставке Сергей Артюховский рассказал, как отправился в так называемую 30-километровую зону в июле 1986-го, в составе третьего сводного отряда областного УВД, которым командовал подполковник милиции Анатолий Кузьмин. Авария стала большой трагедией для местных жителей, которым пришлось навсегда покинуть родные места, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД.

«Многие населенные пункты в Брагинском, Хойникском и Наровлянском районах были отселены, — вспоминал Сергей Леонидович. — Витебская милиция с первых чисел мая, когда гомельские коллеги работали на пределе своих сил, была отправлена им на помощь».

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