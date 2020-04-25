В Оршанском районе слесарь похищал продукцию сельхозпредприятия

В Оршанском районе слесарь похищал продукцию со своего сельхозпредприятия, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Должность слесаря на одном из сельскохозяйственных предприятий Оршанского района открыла возможность поживиться за казенный счет. Мужчина, хорошо ориентируясь на территории и зная, где хранятся ключи от складских помещений, решил наладить настоящий конвейер по выносу имущества. В качестве объекта преступных посягательств сельчанин выбрал различные товарно-материальные ценности, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД.

Мужчина хорошо знал территорию хозяйства. Он знал, лежит продукция и где хранятся ключи от складских помещений.

«Как установили правоохранители, на своем велосипеде в мешках злоумышленник вывез с фермы центнер заменителя молока, почти полтонны комбикорма и свыше 170 кг муки. Мужчину задержали практически в момент сбыта украденного одному из местных жителей: тот пытался перевезти мешки к себе домой», — отметили в УВД.

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