В специальный микроскоп Минздрав увидел снижение заболеваемости пневмониями в Витебске?

На протяжении нескольких последних дней заболеваемость пневмониями в Витебске идет на снижение. Об этом в пятницу на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Чиновница рассказала, что рост заболеваемости пневмониями во всех регионах Беларуси остается прогнозируемым. Она дала понять, что просматривается стабилизация ежедневно выявляемых случаев.

«Осторожно, но должна отметить, что по Витебску есть стабилизация ежедневно выявляемых случаев. И даже на протяжении нескольких последних дней мы видим снижение», — отметила Елена Богдан.

Именно так характеризовал ситуацию в Витебске 16 апреля министр Владимир Караник. Напомним его слова.

«Из положительных моментов мы видим в регионе существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями. Ситуация с острыми респираторными инфекциями также идет на спад», — заявил министр здравоохранения Владимир Караник 16 апреля.

Тогда за одни лишь сутки прирост заболевших коронавирусом в Витебской области составил почти 30%.

Спустя неделю, 24 апреля, его заместитель выступила с точно таким рапортом, разглядев положительную тенденцию. Правда, данных, подтверждающих эту тенденцию озвучено не было.

Журналисты уже обращали внимание на двойственность формулировок чиновников. В этом искусстве они, определенно, большие специалисты. Но с ведением статистики происходят некоторые накладки. Мы отмечали, что за 5 дней в стране не было ни одного случая выздоровления пациентов с коронавирусом, что вызывает удивление. Также белорусские СМИ писали о противоречивости информации, в том числе в числовых данных, которые озвучивают сами чиновники. Ничем не подкрепляемые позитивные прогнозы вызывают только недоверие со стороны экспертов и населения.

13 апреля Александр Лукашенко отмечал, что по Витебску прирост новых пневмоний снизился в 2,5 раза. Однако также он сообщил, что на фоне спада ОРВИ происходит рост количества пневмоний, в том числе это наблюдается сейчас.

Сила мысли чиновников порой впечатляет. Мы не настолько умны, чтобы ее понять, но мы достаточно наблюдательны, чтобы заметить неладное.

В витиеватых формулах и формулировках сложно не запутаться. Может, им стоит честно сказать: «мы не знаем что делать и не знаем что вам сказать». Вместо этого нам демонстрируют уверенность и убеждают в том, что ситуация управляема.

При этом заболеваемость коронавирусом в Беларуси и Витебской области бьет рекорды. При этом, по словам Александра Лукашенко, от коронавируса никто не умер.

ВОЗ тихо возражает, считает, что 63 человека умели в нашей стране из-за коронавируса. Организация беспокоится, просит перенести 9 мая. Вы серьезно?! Наша религия не позволит перенести 9 мая! В ВОЗ там совсем уже… Как можно лишить нас такого экстаза?! Важнее настоящего и будущего нам прошлое! Вот так! А дачи, а посев картошки? Нееет, мы не согласные! У нас есть свое мнение!

Тем временем история закручивается. Жителей Беларуси добровольно-принудительно зовут на субботник, детей тянут в школу. Трудоспособное население продолжает трудиться, ведь сказано, что иначе оставят нас без еды и средств к существованию. Это не угроза, нет. Это больше чем угроза — это правда. Мы делаем то, что просят, потому что знаем, что иначе наказание будет неотвратимым. Ну, а если не испугаемся, то план «Б» лежит под сукном, ждет своего часа. Точнее план «П». Подставить можно любое слово, но лучше всего характеризует ситуацию после запуска последнего плана слово «пепел». Поэтому лучше будем дрожать молча. Вы согласны? По глазам вижу, что согласны.

В конце концов все же хорошо! И спортивные мероприятия проходят по плану, и Пасха прошла при полном аншлаге, без страха, без соплей, без соблюдения всяких правил гигиены заморочек (с целованием креста и чащи, принятием причастия из общей посуды, без соблюдения дистанции, без всяких масок и респираторов, без перчаток и т.п.). После этого несколько священников попали в больницу, но мы же не попали, верно? Значит, все хорошо. Так же пройдет и Радовница — согласно утвержденному плану, дружно, весело, с полным пренебрежением к мерам предосторожности, о которых осторожно сказали чиновники.

Ну что, как говорится «смело, товарищи, в ногу!» Главное идти прямо, не сворачивать и не спотыкаться и, главное, не открывать глаза. А там, глядишь, кривая истории куда-то выведет. В конце концов сказано: «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». То есть у нас есть только два варианта событий:

умереть стоя, жить на коленях.

А так хотелось иметь третий вариант…

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