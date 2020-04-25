В Оршанском районе 82 случая коронавирусной инфекции

В Оршанском районе по состоянию на 24 апреля 2020 года зарегистрировано 82 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в зональном центре гигиены и эпидемиологии.

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 5 человек. Проведено более 1500 тестов на коронавирусную инфекцию. После получения повторного отрицательного результата на COVID-19 и отсутствия клинических проявлений заболевания, сняты с медицинского наблюдения 291 человек, сообщил главный государственный санитарный врач Орши и Оршанского района С.А. Белый.

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