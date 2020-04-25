19-летняя девушка из Витебска обвиняется в сутенерстве и проституции

В сутенерстве и занятии проституцией подозревают 19-летнюю жительницу Витебска, которая через интернет продавала сексуальные услуги. Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела. На основании расследования девушку обвиняют о ряде серьезных преступлений. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 19-летняя жительница Витебска с августа 2019 по февраль 2020 года предлагала своим четырем знакомым девушкам (две 20-летние и две 18-летние соответственно) систематически оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение. Получив согласие от последних, обвиняемая оказывала им помощь в поиске «клиентов». Девушка размещала информацию об оказании сексуальных услуг за денежное вознаграждение своими подругами на Интернет-ресурсах для знакомств. Она переписывалась с мужчинами, желающими воспользоваться данными услугами, оговаривала время, место и их стоимость. Витебчанка иногда даже предоставляла для занятия проституцией квартиру, в которой проживала со своим молодым человеком. Последний о происходящем не знал.

В ходе следствия установлено, что периодически обвиняемая присутствовала при оказании девушками сексуальных услуг, а в некоторых случаях участвовала в их оказании. Помимо своего «заработка», она получала вознаграждение за помощь в поиске «клиентов».

Следователями допрошены обвиняемая, потерпевшие и свидетели, проведены очные ставки. Экспертами ГКСЭ проведен ряд экспертных исследований, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела и проанализированы следователями. В ходе расследования уголовного дела изучена переписка обвиняемой с «клиентами» для установления обстоятельств совершения противоправных действий. Установлено, что две потерпевшие уже ранее привлекались к административной ответственности за занятие проституцией.

По результатам расследования 19-летней девушке предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч. 1 и ч.2 ст. 1711 (вовлечение в занятие проституцией);

ч. 2 ст. 171 (организация и использование занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьей 171, ст.1711 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

К жительнице Витебска применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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