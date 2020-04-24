В Новополоцке 13 медработников заразились коронавирусом. В городе есть смертельные случаи

В Новополоцке на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции приняли участие председатель горисполкома Дмитрий Демидов, представители городской больницы, руководители ряда предприятий, в частности, директор «Нафтана» и многие другие. Здесь прозвучали несколько важных цифр, которых прежде не обнародовали. Согласно новым данным, ситуация в городе серьезная.

Стало известно, что в Новополоцке есть смертельные случаи у пациентов, хронические заболевания у которых были осложнены наличием COVID-19. Кроме того, в городе заболели 13 медработников.

На 24 апреля на стационарном лечении в городской больнице находится 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 21 человек – новополочане. Кроме этого, пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекает без проявления симптомов, проходят лечение на дому.

Отметим, что за день до этого власти говорили о 21 пациенте больницы (14 новополочан) и десяти заболевших, которые проходят лечение амбулаторно в условиях самоизоляции.

Что касается пневмонии, то по информации на утро 24 апреля с таким диагнозом было 65 взрослых и 8 детей. У 14 человек пневмония с подтвержденным COVID-19.

В целом состояние пациентов «удовлетворительно» либо «средней тяжести». В реанимационном отделении три пациента с пневмонией. Состояния достаточно тяжелые, но не нуждающиеся в респираторной поддержке аппаратов ИВЛ. Следует отметить, что на поддержке ИВЛ пациентов нет, пишет «Новополоцк сегодня».

Сообщается, что среди заболевших коронавирусной инфекцией в Новополоцке есть и 13 медработников. У них заболевание протекает в легкой форме.

Эпидемиологическая ситуация в городе развивается по ожидаемому сценарию: все новые случаи заболеваний – из числа прогнозируемых. Отделения больницы в достаточной мере обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами, отметили во время заседания штаба.

Мэр Новополоцка Дмитрий Демидов, который сам являлся контактом первого уровня, назвал статистику по заболеваемости в городе ожидаемой:

– Все понимают, что количество инфицированных будет увеличиваться. В том числе и потому, что растет число тестирований. Ситуация сегодня прогнозируемая и контролируемая. Система здравоохранения региона способна выполнять свои функции. Но в том случае, если не будет допущен взрывной рост числа инфицированных.

Инфекционное отделение нашей больницы курирует не только Новополоцк, но и Полоцк, и весь регион. Заболевание может протекать как в легкой, так и вообще бессимптомной форме. У нас уже много выздоровевших. Но, к сожалению, зафиксированы несколько смертельных случаев у людей, хронические заболевания у которых были осложнены наличием коронавируса.

Поэтому так важно не пренебрегать медицинскими рекомендациями: соблюдать правила личной гигиены, принципы социального дистанцирования, избегать посещения мест скопления людей, массовых мероприятий. Нужно стараться максимально ограничить контакты вне круга своего близкого общения, даже если это родители или другие родственники. Особенно, если они относятся к группам риска – это пожилые люди, имеющие хронические заболевания.

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